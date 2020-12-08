超萌緝毒犬變主角 桃園機場2021年曆索取辦法出爐
超萌緝毒犬變主角 桃園機場2021年曆索取辦法出爐
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-08 17:11:36｜update2020-12-08 17:49:12
桃園機場公司發表 2021 年機場「微笑服務」桌曆，首度邀請機場CIQS公務機關、航空公司、商業服務業者及承攬廠商夥伴入鏡當主角，搭配工作場景，呈現各單位貼心且專業的服務，就連可愛的緝毒犬也成為主角之一，未來獎舉辦抽獎活動贈送給民眾；此外，交通部也發行「 2021 年交通月曆」，將於 12 月 10 日上午 9 時起開放民眾免費索取。
桃園機場公司表示， 2021 年桌曆有別往年以機場設施為主題，改以以「微笑服務」作為主軸， 1 至 12 月內容分別為服務台、貨機、旅客檢疫、清潔、航空警察、航空公司地勤、工程、動植物檢疫、排班計程車、保全、海關、免稅商店與緝毒犬等工作場景，希望能讓旅客充分感受桃園機場以微笑出發的服務理念。桃園機場公司指出，為回饋民眾，將於臉書、 Instagram 粉絲專頁舉辦留言抽獎活動，要抽出共 10 位幸運兒獲得 2021 微笑服務桌曆，另為向堅守國門第一線的工作人員致敬，也增加印製數量致贈駐機場公民營單位及服務夥伴，透過真誠的微笑為彼此加油打氣。
此外，交通部也發行「 2021 年交通月曆」，要與民眾分享 2020 年服務與建設成果亮點，分別以 12 個月份串起交通部運輸、郵政、觀光以及氣象各業，大圖呈現台 9 線蘇花公路山區路段改善等政績，小圖呈現交通科技產業會報 12 個小組績效及未來願景， 12 月 10 日上午 9 時起開放供民眾索取中華郵政則推出「中華郵政民國 110 年度筆記本」集郵商品，每份售價新台幣 50 元，內含年度月曆、每月月曆及筆記頁，每月以方格、空白內頁型式，搭配豐富主題的郵票圖案，並結合台灣知名景點照片及精緻手繪插畫，兼具實用與美感，已於各地郵局、郵政博物館、中華郵政集郵電子商城開賣。