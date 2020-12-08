萊豬白吃還要對美將心比心 藍委：王美花明天到AIT報到
萊豬白吃還要對美將心比心 藍委：王美花明天到AIT報到
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-12-08 17:21:23
政府將在明年開放含有萊克多巴胺美豬進口，但即將就任美國總統的拜登（Joe Biden）宣布在對美國的勞工與教育進行重大投資之前，將不會與其他國家簽署任何新的貿易協定。等於打破政府畫的經貿協議大餅，經濟部長王美花稱「要對美國將心比心」，國民黨立委李德維表示「若不是有影音為證，都不敢相信這是真的，王美花乾脆明天去AIT（美國在台協會）上班。」
政府進口萊豬，民間、民代都在問「吃萊豬能不能為台灣人民爭取到什麼」，經濟部經濟部到10月都還稱「開放萊豬有助於爭取額外經貿利益」，拜登的專訪直接讓政府畫的大餅化為泡影。外界質疑萊豬白吃了，王美花受訪時要民眾「對美國將心比心。」李德維怒批「七成民意反對萊豬進口，官員可曾將心比心；九成業者被迫自清，官員又可曾將心比心？」李德維表示台灣已經出了衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲這兩位「萊豬推銷員」，現在又多了「莫忘美國苦人多」的王美花，要王乾脆明天就乾脆到AIT上班。