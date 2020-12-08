竹市議員集結資源　組扶植團隊助民眾創業

為了不讓創業民眾耗盡心力卻無斬獲，新竹市議員、民進黨新竹市黨部主委陳建名號召年輕律師、記帳士、人力資源等專家，合組新創扶植團隊「創罩力」，針對有心創業的民眾，提供免費的法律、帳務、稅務、人力資源配置、聘用等諮詢服務，讓創業者快速掌握正確資訊，避免耗費資源，走在正確的道路上。

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▲新竹市議員陳建名號召年輕律師、記帳士、人力資源等專家，合組新創扶植團隊「創罩力」，針對有心創業的民眾，提供各類諮詢服務。(圖/記者金祐妤攝,109.12.8）

× ▲新竹市議員陳建名號召年輕律師、記帳士、人力資源等專家，合組新創扶植團隊「創罩力」，針對有心創業的民眾，提供各類諮詢服務。(圖/記者金祐妤攝,109.12.8）

陳建名說，現在有不少「竹科人」走上創業之路，舊城區也有許多年輕人投身餐飲、文創業，但創業過程往往缺乏法律、稅務帳務、人力聘用等基礎知識，常讓新創者不明不白蒙受損失，甚至心灰意冷、放棄創業一途。

為了協助創業民眾，陳建名整合業界資源，即日起每週一下午2點至4點，由「創罩力」團隊駐點服務處（延平路一段332號），提供免費諮詢服務。





新創扶植團隊「創罩力」日前先以微型講座打頭陣，邀請律師林家琪、記帳士林彥竹、人資趙君穎分別針對契約簽訂、商標、專利、著作權，以及稅籍登記、開立發票、報稅、記帳和人力配置、成本控管、資源連結等資訊，提供新創事業夥伴一些專業建議﹔另外，東門市場「珈琲夏特」創辦人小草、「建築師事務所」主持建築師曹登貴也到場分享他們的創業經驗。

陳建名強調，這是新竹市首次針對新創者所創立的服務團隊，未來會持續辦理講座、小聚，邀請成功創業者分享，邀請新創需求者前來找資源。