成都再爆本土感染案例　四川省宣佈進入「戰時狀態」

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另外 2 例確診病例為同村村民，分別是 71 歲的李姓女子、68 歲的張姓女子。近 2 週，李姓女子曾到太平村一茶館、太平村一小診所、新民場鎮，張姓女子曾到過太平村菜市場、三道堰鎮三堰村安置點。出於防疫，成都 2 個地區發布通報，要求民眾接受病毒檢測，包括 20 歲趙姓女子曾經到訪的酒吧所在地區。
四川省書記彭清華要求全面排查溯源，充分利用大數據等信息化手段精準發現和確定密切接觸者，加強對農貿市場、大型商超、冷鏈物流、隔離場所及其從業人員的排查力度，全面開展重點場所消毒工作，加快病毒株基因檢測，堅決阻斷疫情傳播鏈。
截至 12 月 8 日 6 時，成都市累計已完成採樣 24598 人，已完成檢測 24057 份，除首例病例外，已檢出 4 例陽性，已報告為確診病例，2405 3人均為陰性，其餘結果待出。《四川觀察》報導，疫情防控會議指出，要將疫情防控放在首要位置，加緊時間堵住防疫漏洞，要迅速篩查檢測，研判確定檢測範圍，組織調配資源力量，做到應檢必檢、願檢盡檢（願意檢測的人都要篩檢），確保全覆蓋無遺漏。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。