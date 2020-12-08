成都再爆本土感染案例　四川省宣佈進入「戰時狀態」

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成都再爆本土感染案例　四川省宣佈進入「戰時狀態」

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-08 17:44:38

四川
▲四川成都近期通報數起新型冠狀病毒（COVID-19）社區感染案例，四川省書記今日宣佈進入戰時狀態。（圖／翻攝自《香港01》／中新社）
中國四川省 2 天共通報 5 起新型冠狀病毒（ COVID-19 ）社區感染案例，今（ 8 ）日四川省委書記彭清華宣布該省進入「戰時狀態」強調要堅決阻斷疫情傳播途徑，堅決把這次疫情影響控制在最小範圍。其中一例確診患者曾經前往多間酒吧、餐館，並且傳染同住的家人引起關注。
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據中國大陸媒體報導，新增的確診病例中一位 20 歲的趙姓女子，居住於成華區崔家店華都雲景台小區，是 7 日確診的盧、趙某的孫女，於今日檢測出新冠病毒呈陽性。根據疫調追蹤，趙姓女子曾經到過中冶中央公園、嗨藍調美甲店、小巷巷麻辣燙、海霧里小酒吧、playhouse 酒吧、赫本酒吧等場所。
另外 2 例確診病例為同村村民，分別是 71 歲的李姓女子、68 歲的張姓女子。近 2 週，李姓女子曾到太平村一茶館、太平村一小診所、新民場鎮，張姓女子曾到過太平村菜市場、三道堰鎮三堰村安置點。出於防疫，成都 2 個地區發布通報，要求民眾接受病毒檢測，包括 20 歲趙姓女子曾經到訪的酒吧所在地區。

四川省書記彭清華要求全面排查溯源，充分利用大數據等信息化手段精準發現和確定密切接觸者，加強對農貿市場、大型商超、冷鏈物流、隔離場所及其從業人員的排查力度，全面開展重點場所消毒工作，加快病毒株基因檢測，堅決阻斷疫情傳播鏈。

截至 12 月 8 日 6 時，成都市累計已完成採樣 24598 人，已完成檢測 24057 份，除首例病例外，已檢出 4 例陽性，已報告為確診病例，2405 3人均為陰性，其餘結果待出。《四川觀察》報導，疫情防控會議指出，要將疫情防控放在首要位置，加緊時間堵住防疫漏洞，要迅速篩查檢測，研判確定檢測範圍，組織調配資源力量，做到應檢必檢、願檢盡檢（願意檢測的人都要篩檢），確保全覆蓋無遺漏。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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