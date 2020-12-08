迎接5G新時代　英業達董事捐贈東海大學高效雲設備

強化母校發展5G、AI創新科技實力，東海大學傑出校友─英業達集團董事李詩欽，今天捐贈價值1500萬元高效能雲主機設備，幫助母校發展智慧校園，讓東海大學在新一代創新技術領域發展如虎添翼。

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東大校長王茂駿表示，因應5G與AI時代來臨，校方積極整合人工智慧領域應用，打造智慧製作、醫療、生態、建築、教室等。業達集團董事李詩欽身為校友，大力支持母校，繼七年前捐贈回饋母校後，今年再度捐贈價值1500萬的高效能雲主機設備，強化東海未來發展5G、IoT、AI、Cloud的軟硬體設施，也提升師生學習研究充沛資源。

王茂駿校長指出，高效能雲主機是重要基礎建設，對發展智慧校園大有幫助，目前校內有100間智慧教室，裝置線上教學系統提供遠端教學，預計明年3月完成全校300多間教室建構，超前部署讓學習不受疫情影響。

同時，雲主機可有效支援校內研究專案計畫所需的高速運算能力，讓校內老師及學生不必費心採購及建置專屬實驗室主機，預估升級後的雲端基礎建設平台，每年可為東大增加價值新台幣1578萬元的產能。

李詩欽則說，啟用平台是個基礎，將來應用過程會持續捐贈，還會有專業人才進駐，提供東海建構智慧校園的廣度深度，讓產學接軌。

這次捐贈，由東海大學暨學術發展文教基金會董事長吳清邁、東海大學校長王茂駿、李詩欽、東海大學校友總會卓春英，及英業達集團、台灣區電機電子工業同業公會等業界代表等出席觀禮，見證東海大學達成雲端服務新里程碑。