修憲論壇／憲改最後一哩路　蔡英文捨我其誰

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其中包括了「依據權力分立的憲政精神，建立權責相符的中央政府體制，健全行政、立法、及司法的制衡關係，避免權力集中所可能產生的危害。」以及「降低不合理的修憲門檻，使憲法能隨環境變遷常保彈性與活力。」
到了2016年總統大選，民進黨在蔡英文的帶領下，從低谷翻身，重返執政近在咫尺。或許正是因為如此，讓主被動易了位，比其對手朱立倫強打憲改，蔡英文對憲改的主張相對保守了些，僅剩國會與選制改革、擴大政治參與、落實直接民權等部分，並未涉及憲政體制的問題，更直言內閣制在台灣沒有存在空間。
不過也正是從這個時候開始，蔡英文與民進黨奠定了「兩段式修憲」的目標。第一階段關於「擴大公民參政，貫徹18歲公民權與20歲被選舉權」、「落實人權保障，人權條款入憲」及「廢除考監兩院，落實三權分立」等3項主張，是民進黨的主張與堅持；為了讓憲法能夠與時俱進，改革超高修憲門檻「適度降低修憲門檻，並增加公民修憲提案權」也應納入。
2017年，蔡英文執政後第一年，在民進黨全代會上，主動拋出了憲改議題。她表示，民進黨的民主前輩們為台灣爭取來了民主，現在，她們這一代人的任務，就是為台灣打造一個更可以完善運作的民主憲政體系。
但礙於台灣政治的現實，2年過去，2019年，蔡英文在民進黨總統初選與賴清德的辯論會中提到，台灣社會對憲改最有共識的18歲公民投票權，因為國民黨沒有強而有力的配合，使得執政黨無法跨過修憲的高門檻。
蔡英文也進一步指出，有很多憲改議題，包括憲政體制，核心當然就是行政院長跟總統的關係如何形塑，但要討論憲政改革，尤其是憲政體制的改革，應該要經過廣泛討論，把所有可能有的發生的理想、制度實施過程中會不會有什麼窒礙難行？對國家未來的需要？是否可以讓整個行政團隊更有效率？都要一併討論。
同時也強調，由一個連任、有執政經驗的總統來主導憲改比較合適，因為連任的總統和憲政改革的結論沒有利益關係，且在現有體制內運作過一段時間與經驗、知道問題在哪，才能有效領導憲政改革，對於憲改議題不會預設立場。
2020年，蔡英文以817萬多歷史最高票順利連任，也在520就職典禮時宣示台灣將啟動憲改。這一刻，被視為台灣修憲的最佳時刻；這一刻，所有人都在屏息以待，期待台灣憲改藍圖實現的時刻。