創意桌遊宣導衛教　高醫大成果展互動體驗寓教於樂

高雄醫學大學於即日起日至12月11日舉辦「109年善盡大學社會責任構面成果展」，活動內容十分豐富，包括有海報成果展、紀錄片首映會、及USR實踐經驗座談會。而且這次的呈現方式顛覆傳統，不但有桌遊攤位，甚至還有中藥草攤車，宛如一場互動體驗會。

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▲成果展現場有中草藥攤車，並讓民眾品嘗中藥茶飲。（圖／高醫大提供）

× ▲成果展現場有中草藥攤車，並讓民眾品嘗中藥茶飲。（圖／高醫大提供）

成果展開幕式中擔任表演嘉賓的安泰社區居民是高醫大「安泰健康特色產業社區創生計畫」的合作夥伴，透過中草藥療效正確知識培養與相關店鋪經營管理，協助社區的傳統中草藥產業轉型；成果展現場還有改裝的另類中藥草攤車，參展民眾甚至可以體驗泡腳，透過互動模式提高社區居民的健康識能。



▲高醫大呼吸治療學系師生共同創作的衛教桌遊，吸引不少人駐足體驗。（圖／高醫大提供）

× ▲高醫大呼吸治療學系師生共同創作的衛教桌遊，吸引不少人駐足體驗。（圖／高醫大提供）

財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志表示，高雄醫學大學一直以來的核心精神，就是站在社會所需要之處，用正確的方法解決問題。高雄醫學大學校長鐘育志說，大學除重視學術研究及教學表現外，如何跨域連結與合作變成世界各大學發展之趨勢，在教育部第二期USR 計畫中，更重視對應聯合國17 項永續發展目標(SDGs)大學社會責任成果。