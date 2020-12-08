創意桌遊宣導衛教 高醫大成果展互動體驗寓教於樂
記者陳美嘉／高雄報導
calendar_today2020-12-08 19:40:00
高雄醫學大學於即日起日至12月11日舉辦「109年善盡大學社會責任構面成果展」，活動內容十分豐富，包括有海報成果展、紀錄片首映會、及USR實踐經驗座談會。而且這次的呈現方式顛覆傳統，不但有桌遊攤位，甚至還有中藥草攤車，宛如一場互動體驗會。
「棄喘大作戰」桌遊攤位，攤位上的桌遊是由醫學院呼吸治療學系的師生共同發想、創作，在USR計畫資源的挹注下，師生共同發揮創意將衛教教材做成桌遊，透過趣味的方式讓玩家在遊戲中學習空氣汙染及氣喘疾病相關的知識，以期減少氣喘的發生率，達到預防醫學的目的。
成果展開幕式中擔任表演嘉賓的安泰社區居民是高醫大「安泰健康特色產業社區創生計畫」的合作夥伴，透過中草藥療效正確知識培養與相關店鋪經營管理，協助社區的傳統中草藥產業轉型；成果展現場還有改裝的另類中藥草攤車，參展民眾甚至可以體驗泡腳，透過互動模式提高社區居民的健康識能。
首映會紀錄高醫大師生到每個計畫實踐場域的影像，讓觀眾能透過影片了解計畫執行的點點滴滴；座談會則藉由每個計畫執行者分享在執行過程中的甘苦與成就感，讓師生了解不同學校執行計畫的心路歷程。
財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志表示，高雄醫學大學一直以來的核心精神，就是站在社會所需要之處，用正確的方法解決問題。高雄醫學大學校長鐘育志說，大學除重視學術研究及教學表現外，如何跨域連結與合作變成世界各大學發展之趨勢，在教育部第二期USR 計畫中，更重視對應聯合國17 項永續發展目標(SDGs)大學社會責任成果。