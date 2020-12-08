立場轉彎不道歉、不辭職 江啟臣酸蘇：你真的很想當官
立場轉彎不道歉、不辭職 江啟臣酸蘇：你真的很想當官
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-12-08 17:54:33｜update2020-12-08 17:57:57
行政院長蘇貞昌今（8）日率領部會官員到立法院備詢，國民黨團成員聚焦萊豬進口議題，多半要求蘇貞昌就立場反覆道歉、清楚標示豬肉是否含有萊劑，但都無法得到正面、令他們滿意的答覆。輪到國民黨主席、立委江啟臣質詢時，他直接酸蘇貞昌「立場轉彎不道歉、也不辭職，我只能解讀你很想當官，外界才會一直拿你跟神明發誓來做文章。」
從11月下旬，民進黨團強勢掩護蘇貞昌報告後，國民黨團轉入文場、和蘇貞昌在議場質詢、答詢，但不管國民黨立委要求蘇貞昌道歉，或明定肉品是否含有萊劑，供人民選擇，不管用軟的、用硬的，蘇貞昌就他立場和2012年不同道歉，又或者願意標示肉品是否含有萊劑，質詢形同過場，不具備實質意義。輪到江啟臣質詢時，江直接拿副總統、前行政院長賴清德來跟蘇貞昌做比較，「賴清德交接給你的時候，為了他當立委時曾經反對美豬美牛道歉，同樣是當院長、是民進黨籍，這就是他的高度。」
蘇貞昌試圖再拿他曾在2012年7月時CODEX（國際食品法典）訂出標準，他便表示要遵循國際標準，江啟臣回擊「你們民進黨直到2013年，標準出來之後，還是發新聞稿反對馬英九進口萊牛，你們提這個是在自打臉。」江啟臣建議，過去為了和總統核心價值衝突請辭的政務官不少，從行政院前院長唐飛和前總統陳水扁因為核四興建議題相左辭職；前法務部長王清峰和前總統馬英九因死刑議題意見相左請辭，江啟臣說「政務官要肩膀、態度，讓民眾清楚你的價值，今天的蘇院長跟2012、2013年的蘇主席；2006年的蘇院長價值一不一樣？如果一樣，你應該請辭，不請辭又不道歉，我只能解讀你很想做官」。