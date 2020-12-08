日職／仍想披上中華隊戰袍 張奕：願意選我是很光榮的事
日職／仍想披上中華隊戰袍 張奕：願意選我是很光榮的事
記者黃建霖/台北報導
calendar_today2020-12-08 17:58:19
張奕在去年在世界12強賽包辦全明星隊最佳先發投手、防禦率王及勝率王等3大獎，當之無愧是該賽會表現最好的投手。而這一次國際賽經驗也讓他印象深刻，直言很想再披上中華隊戰袍一次。
12強賽中華隊雖然未能拿到奧運門票，但整體表現相當精采，也獲得球迷肯定，其中張奕對委內瑞拉和南韓拿下2場勝投，總計出賽2場投13.2局無失分，無疑是最大功臣。張奕對此心懷感激，也透露在台灣主場對戰委內瑞拉的這一戰特別印象深刻，因為他已經很久沒有代表國家隊出賽，「賽前大家可能不知道我是誰，只知道自己是陽岱鋼弟弟，但12強後有球迷——甚至也有日本球迷關心自己，沒有大家的加油，不會有現在的成就。」
而雖然明年6搶1資格賽以及奧運都在日職球季中，因此可能無法代表中華隊出賽，但張奕說自己其實很想參加，「上一次披上中華隊球衣是國中了，如果願意選我的話，我覺得是很光榮的事。」至於為什麼還想要打？張奕說去年學長和隊友們，大家都為了奧運參賽權而拼命，球隊氣氛非常好，有大家都凝聚在一起的感覺，真的相當讓人感動，因此這次也還想為台灣盡一份心力。