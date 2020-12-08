高球／年度壓軸長春賽9日開戰　一哥潘政琮視訊傳授球技

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「富邦高球傳承座談會」7日首先登場，台灣國寶級高球選手謝敏男以及盧建順、呂文德、陳志忠、陳志明、沈忠賢等長春好手，特別到場給予小將們指導。甫創下華人PGA名人賽史上最佳成績的富邦高球贊助選手潘政琮，雖然尚在防疫隔離期間，也透過連線接受現場小將們的提問。老中青三代透過本次傳承營熱烈交流，台灣高球傳承的火苗透過薪火相承逐漸茁壯。
小潘不但去年在美巡賽首度拿下RBC傳承賽冠軍，上個月首次參加四大賽的美國名人賽就技驚四座，締造華人選手歷來最佳成績並列第七名。由於剛從美國返台目前仍在自我隔離期間，今天特別以視訊方式接受現場的提問並分享他高球一路走來的心得。
潘政琮表示，今年以來我持續調整自己的備戰狀態，年初狀態不佳直到七、八月才漸入佳境，名人賽前就頗有信心。賽前友人(奧古斯塔國家球場的會員)也先提供我球場的比賽碼數本，再加上這次比賽我的桿弟是有20年資歷的當地桿弟，對我助益頗多。同時，小潘也對業餘小將提出建議，比賽時如果發現自己的姿勢或揮桿動作跑掉，建議回到最基本技巧做檢視，例如以他個人經驗，重新檢視站姿往往會有很多收穫。
除了老中青三代的熱烈交流，主辦單位現場還特別準備了室內的電腦揮桿模擬器教學器材，由六位青少年選手試打，然後再由盧建順與沈忠賢兩位長春名將，針對小將的揮桿動作、站姿與技巧，提供建議與指導。
本次獲得外卡的六位小將包括張雅淳、謝承洧、林明遠、陳霆宇、林智煜與謝秉翰，也依同參與本次的傳承營。其中目前就讀美國亞利桑那大學大三的張雅淳，本身就是老淡水球場的培訓選手，去年在台灣TLPGA日立慈善盃女子高球賽中一鳴驚人，最後以-10桿總桿名列第二，前途不可限量。本次參賽件最小的選手謝承洧，雖然只有12歲，不僅曾拿下全國小學高球賽亞軍，更是今年謝敏男高爾夫基金會公雞帶小雞邀請賽冠軍。而目前就讀國立體育大學的陳霆宇(19歲)，在2018年的佛度盃歐洲區大出鋒頭勇奪總冠軍，是眾所矚目的明日之星。座談會後小選手們紛紛表示，這是平常少有的機會，可以近距離接受這些長春名將老師的指導，解決了很多平常自己練球時的疑惑，並學到很多寶貴的技巧。此外，今年還能跟他們心目中的偶像潘政琮直接請益，對於他們之後繼續在高球這條路上發展助益頗多。
「2020富邦長春公開賽」將由職業業餘配對賽暖身，長春組將於12/9~12/11一連三天進行54洞比桿賽，由78名選手競逐晉級後兩輪的50個名額；超級長春組則在12/10~12/11由20名65歲以上的老將展開為期兩天的36洞比桿賽。整場賽事獎金高達350萬元，是台灣年度最高獎金的長春高球賽事。現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水現場為參賽選手加油打氣。