日職／對委一戰壓力大 恩師透露東園學弟幫張奕化解壓力
日職／對委一戰壓力大 恩師透露東園學弟幫張奕化解壓力
記者黃建霖/台北報導
calendar_today2020-12-08 18:23:35
旅日強投張奕今天舉辦返台記者會，兩位恩師賴敏男和劉明光也特地到場為他加油打氣，他們平時都會傳訊息為愛徒鼓勵，看到他在世界12賽於場上怒吼，更是與有榮焉。
張奕求學時曾在台北的東園國小就讀，畢業後升上重慶國中，雖然之後前往日本求學，但依然和2位啟蒙教練有著深厚感情。東園國小的賴敏男教練就透露說，「他每年都會回母校，幫小球員簽名，我們和他家庭也都有保持聯繫，去年去日本前還有一起吃飯。」另外，賴教練也透露張奕從以前個性就是這樣，在場邊靜靜的，但是卻相當刻苦耐勞，「他的天分在小時候就有機可循，不管什麼比賽都會全力以赴，上了場就是拚，不會分比賽大小，這種努力的特質在小時候就有顯現出來了。」
去年12強賽，張奕對委內瑞拉和南韓兩戰都拿下勝投，獲選為全明星隊最佳先發投手、防禦率王及勝率王，包辦3大獎為賽事第一人。而他在洲際棒球場那一戰之所以投得那麼出色，賴敏男說東園的學弟們幫了大忙。「其實也很巧，他去年12強比賽我們(東園國小)剛好去洲際，因為有一個活動要我們唱國歌，就看到他臉色沉重，感覺是有壓力，」賴敏男說道，「後來學弟為他打氣，他就整個放鬆下來，結果那場表現超乎預期。」