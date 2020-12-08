答詢前都要感謝立委理性問政？藍委無奈要蘇「講重點」
答詢前都要感謝立委理性問政？藍委無奈要蘇「講重點」
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-08 18:23:46｜update2020-12-08 18:25:27
立法院本會期處理含有萊克多巴胺美豬進口，國民黨團祭出長達兩個月的杯葛，直到11月下旬，才讓行政院長蘇貞昌上台報告，但大部分藍委質詢時火力凶猛，許多人都和蘇直接槓起來。而面對態度溫和的藍委，蘇喜歡在答詢前先「感謝委員理性問政，讓我好好回答，話也講得比較清楚。」由於每個立委質詢時間最多30分鐘，國民黨立委萬美玲質詢時，聽到蘇又要感謝辭，她立刻要求「講重點，我的時間有限。」
此次總質詢恰逢萊豬進口，即便問不出具體、有突破性的回應，仍有不少國民黨立委關心。當蘇貞昌遇到態度強硬的立委如蔣萬安、洪孟楷、陳以信，質詢時砲火四射，雙方互相搶話，誰也不讓誰。似乎是想刻意把藍委分為砲火強、砲火弱兩個不同的群組，當蘇貞昌碰上如呂玉玲、謝衣鳳、萬美玲等人時，又會習慣在回答問題前加上「感謝委員理性問政，讓我把話講完、講清楚。」萬美玲質詢時，先是拿出幾份近期民間單位所做民調，皆指出蘇貞昌自8月開始民調急遽下跌，甚至連親綠民調都快接近不滿意度大於滿意度的死亡交叉，她說「決策錯誤，後面不管做什麼民眾都不會認同」並讓蘇貞昌回答，蘇接話的第一時間不是回答政策問題，而是先說「委員你問這個，給我這個機會我很感謝，這樣就能理性、談清楚。」雖然蘇貞昌講話客氣，但每個立委選上一屆最多只保證有8次當面質詢行政院長的機會，且一次最多30分鐘，分秒都很珍貴，萬美玲不願讓蘇用客套話消耗時間，立刻打斷要他「重點告訴我們就好。」蘇貞昌才回答萬的問題「政府一定以人民健康為第一，但跟世界貿易往來，不能自己訂了一套規則，然後不理別人，如果有進口商願意表示不含萊豬，我們也很歡迎」。