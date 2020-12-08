「桃樂園Wonderland」　跨年晚會為防疫年加油

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鄭文燦談到，桃園為國境防疫第一線，他也呼籲大家多搭乘大眾運輸工具前往會場，並落實防疫措施，期盼精彩的跨年晚會可以一掃疫情的憂鬱，寫下美好回憶，呼籲大家參與跨年活動時，務必戴上口罩、配合量測體溫，共度一個幸福安全的跨年夜。
觀旅局長楊勝評表示，「2021桃樂園Wonderland跨年晚會」於12月31日晚間7時，於高鐵桃園站前廣場隆重登場，晚會卡司包括動力火車、翁立友、SPARK、高爾宣、J.SHEON、黃美珍、孫盛希、品冠、陳零九、邱豐澤、樂天女孩等歌手，靈魂歌姬A-Lin則是壓軸演唱，並邀請第一線的防疫英雄與市民朋友們一起倒數，最後將由熱血樂團八三夭擔任壓軸後演出，「國師」唐綺陽也首度參與跨年盛事，將穿越時空解密2021，為市民朋友指點迷津，成為活動一大亮點。
楊勝評指出，跨年晚會結合桃園市民卡舉辦抽獎活動，晚會當天，持市民卡於下午4時至晚間10時，至活動現場服務台過卡感應登錄（每人限登入一次），即有機會抽中FUJI愛沙發按摩椅、台鈴智慧雙輪電動機車eReadyFun、Nissan All New Sentra旗艦汔車等大獎；此外，明（9）日中午12時至12月20日止，至「樂遊桃園」IG或跨年晚會官網活動頁面參加活動，就有機會得到「桃園跨年晚會VIP PASS」，可獲得在舞台前搖滾區，近距離觀賞演出的難得機會，請民眾把握機會。更多活動詳情，請上「2021桃樂園Wonderland跨年晚會」活動官網查詢。