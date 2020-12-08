社宅租金、補貼分開算很擾民？柯文哲：不要認為我很笨
社宅租金、補貼分開算很擾民？柯文哲：不要認為我很笨
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-08 18:28:48
明倫社會住宅日前舉行招租記者會時，公布44坪的三房型，月租高達4萬500元引發社會各界議論。台北市政府近日頻強調，針對弱勢戶仍提供租金補貼，降低房租負擔。但外界也疑慮，將社會住宅的租金與社會局的租金補貼制度分開，會不會造成民眾困擾？對此柯文哲今天（8日）下午在接受媒體訪問時，直言「不要認為我很笨」，強調這個全部會E化，沒有問題，北市府內部都可以轉帳，會做得更好，不會製造民眾困擾。
針對明倫社宅爭議，柯文哲近日也透過粉絲專頁以及youtube影片解釋。除了強調社會住宅的租金要考量自償性，不該都由市府負擔相關預算外，柯文哲也將球丟回給中央，表示「台北市內有市府蓋的社宅，也有中央蓋的社宅，是否應該由中央政府訂定統一標準，全國一制性的社宅租金標準？」柯文哲今天也再度詳細解釋，強調不是說每個縣市的社宅應該統一價格，「台北社宅跟每個縣市統一價格是錯誤的說法，我要表達的是訂定一個『統一計算公式』。」柯文哲說，「畢竟台北房價跟中南部不一樣，不可能相同價格。」柯文哲強調，國家過去沒有一個計算公式，既然總統蔡英文說社會住宅要蓋到20萬戶，那就要有計算標準，理論上這個應該2年前就要公布，結果也沒有，但這不要緊，北市府會先做檢討，反正外界有批評他就再檢討。