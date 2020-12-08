銀行看央行打炒房　這措施恐重擊中小型建商

我是廣告 請繼續往下閱讀
央行出手打炒房也讓營建股價慘綠，只是這次打房力道會不會太重？銀行高層表示，不能說出手輕或重，但對建商影響較大，土建融貸款成數這部分出手很重。實際上，個人購買第3戶以上非自用住宅情形相較不多，而且之前就已設限，因此一點影響也沒有，公司法人則只有購買自用住宅才受限，但這情況也非常少，至於餘屋貸款成數5成，其實也與現行平均差不多，衝擊不大。
反倒是在土建融管控，目前土建融的貸款成數平均約7成，民營有的最高可能到8成，但現在央行要求一律降至6成5，而且其中1成等動工才能動用，等於初期至少有1、2 年時間，貸款成數只剩5成5，對於現金不多、大量使用財務槓桿操作的中小型建商影響很大，反倒對口袋較深的大型建商影響有限。
此外，銀行高層認為還要注意「預期心理」的影響，畢竟大家進場買房也會看時機，若知道政府開始打房，可能會轉趨觀望，而這「預期心理」是否會對房市造成扭轉性變化仍有待觀察。不過，銀行高層也提到，這次房市回溫雖有若干是因紅單交易炒作，但也有3大因素在推升房價，包括一、台商回流產生產業群聚效應，不僅供應商也要跟著回來，還有台幹也會返鄉，以最高峰在對岸有160萬台幹來估，若回來1/3，就有50萬台幹回來，其中1/5買房，那需求就相當大。
除台商回流推升房市之外，還有剛性需求帶動及資金寬鬆營造低利率所致。銀行主管說，過去銀行房貸利率最高曾到16%，現在只有1.35%左右，也增加購屋意願，因此央行出手打房後，房價是否就會跌仍有待觀察。
不過，由於央行在昨日傍晚才宣布4大選擇性信用管制措施，讓銀行及建商措手不及，尤其承作土建融大行的土 地銀行及合庫銀行昨日都有召開放審會，一些大案即有擔5億以上、無擔2億以上的案子，還要經過常董會通過，才算完成程序，而一般是在周五召開，也因此許多案子都要撤回，並將貸款成數降至央行要求的水準，也讓行庫忙翻了，今日也接到許多建商電話詢問之前申辦的貸款是否有受影響？
雖然央行這次出手對建商影響大，但銀行高層覺得央行此時出手也並非壞事，這不影響到首購族，又可抑制炒房、囤地現象，其實對建商來說，他們也不希望房市暴漲暴跌，而是能房市溫和成長，而且能持續久一點。