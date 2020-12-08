名家論壇》曾建元／從臺灣看中國大陸政經發展下的香港

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《十四五規劃》所座落的世界格局，是 2020 年武漢疫情席捲全球後重整的國際關係結構，武漢肺炎（ COVID-19 ）的全球擴散，源自中華人民共和國隱匿初發疫情，以及世界衛生組織受到中華人民共和國控制而曲意包庇而喪失統合指揮全球防疫功能所致，如今美國淪為全球化下疫情失控的最大受害國，美國對於中華人民共和國黨國體制的封閉自大和霸權擴張，必然同仇敵愾。
川普（ Donald J. Trump ）在面對習近平中華民族偉大復興強國夢對歐亞世界秩序的重構，而 2017 年就任之初，即在美國優先的戰略原則指導下，從退出《跨太平洋夥伴協定》（ Trans-Pacific Partnership ）的戰略退縮，迅速調整到建構印度太平洋戰略的戰略回防和大包圍，強化與價值同盟國包括中華民國臺灣的合作，可以看到美國的警覺，而今年 2020 年美國總統與國會大選深受中華人民共和國銳實力向美國資本主義政商體系全面滲透所引發的選舉亂象，更令美國和民主國家陣營驚懼不已。無論美國接下來由誰執政，避免中華人民共和國利用不公平貿易手段危害自由經濟，同時盜取西方國家尖端科學技術智慧財產而壯大自身國力成為人類公敵，對中華人民共和國的防堵以及和平演變，已經成為美國世界霸權存續的關鍵作為，以及美國守護全球自由秩序和普世價值的重責大任。
中華人民共和國自然也意識到以美國為首的全球自由貿易體系和民主國家陣營的反彈和敵意，但其因應之道，並不是展開自由化與政權開放的政策調整，而是更加防衛和保守，其原因歸根究柢，就是為了全力維護由習近平核心領導的中國共產黨黨國體制政權，所以才會刻意強調總體國家安全觀，突出安全危機來進行政權鞏固的種種作為，就是在這一種心態下，原本作為中土世界和全球秩序最好橋樑的香港高度自治，在堅壁清野的焦土政策下被犧牲掉了，而其具體的政策工具，就是在否定《中英聯合聲明》的國際條約效力的同時，突破《香港特別行政區基本法》第 23 條關於香港立法會國家安全立法的自治權限，由全國人大直接制定《中華人民共和國維護香港國家安全法》，而不惜誇大香港的分離主義，藉機扼殺掉香港人對於行政長官和立法會議員雙普選的願望，從而根本摧毀香港的自由法治和自由經濟。
我們看到貫穿《建議》的思想，就是統籌好發展和安全兩件大事，而以安全為發展的一切前提，而面對美國和西方國家的新冷戰圍堵，從傳統產業和半導體產業鏈的重組和與中華人民共和國的斷鍊，所謂的科技自立自強，也就是關鍵科學核心技術的突破，便成為其國家發展的戰略支撐點，而創新經濟和擴大內需，建立經濟的國內大循環，而以此作為推動經濟發展的主要動力，同時保持外國市場和投資者作為經濟增長的第二引擎，就是中華人民共和國的經濟安全戰略方針。
在《十四五規劃》中，香港的地位出現變化，中華人民共和國強調的是支持香港、澳門融入國家發展大局和高品質建設粵港澳大灣區，所以明顯要以加速港澳內地化和粵港澳一體化來消融香港，國家安全法制已經打破了香港和中國內地的法制疆界，蓄勢待發的粵港澳大灣區社會信用體系，則將進一步消滅香港的公民社會。在《十四五規劃》中，香港只能基於其國際化的既有優勢作為北京、上海、粵港澳大灣區三個國際科技創新中心的輔助城市。問題是，我們難以想像，在國安法制桎梏下，喪失人權法治保障與自由創新社會氛圍的香港社會，如何保有其人才而甘於為紅色數位極權帝國服務。
我國大陸委員會，近日針對香港政府一連串獵捕追殺泛民主派人士的作為，宣示將通盤研議鬆綁港澳人民來臺居留定居的法規，而將新增具體方向三項：第一，鬆綁香港優秀畢業生來臺工作限制；第二，檢討放寬香港專業人士來臺居留定區的限制；第三，開通港人來臺投資居留綠色通道。臺灣對於香港人民的吸收，並不能僅僅居於所謂人道救援的考慮，而是要有與全球競爭香港人才的視野和企圖，而且要利用香港的金融貿易與國際法人才，使在東亞區域經濟整合中長期受到孤立的臺灣，能夠從此取代過去的香港，成為東亞地區連結全球自由經濟的節點。而協助香港人在臺灣建立移民村或放寬香港人取得臺灣居留的條件，使香港人在大灣區裡的生存奮鬥，因有臺灣而無後顧之憂全力打拼，則也將是臺灣對於維護香港安定繁榮和兩岸和平發展的貢獻。
●作者：曾建元／國立臺灣大學國家發展研究所法學博士、國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、中國問題專家
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