性騷擾事件持續炎上 福灣聲明：願承擔所有合作銷售損失
性騷擾事件持續炎上 福灣聲明：願承擔所有合作銷售損失
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-12-08 18:34:54｜update2020-12-08 18:39:43
富有「台灣之光」稱號的本土巧克力世界冠軍品牌福灣巧克力爆出性騷擾判決定讞，如今仍持續延燒，多家合作業者、通路也紛紛切割宣布不再合作，福灣巧克力今（8）日再次發出聲明滅火，聲明指出，此事件引起消費者負面觀感，進而波及合作夥伴的商譽與產品銷售，福灣巧克力在此致歉，並同意承擔因此次風波造成的、合作品牌的銷售損失。
福灣巧克力表示，品牌自成立以來，承蒙合作品牌的抬愛、屏東170位農友們的信賴與消費者的喜愛，而慢慢站穩腳步，「對於近日網路傳播 2015年品牌於轉型期間所發生的性騷擾事件，引起消費者負面觀感，進而波及合作夥伴的商譽與產品銷售，福灣巧克力在此致歉。」 福灣巧克力指出，在11月27日於官方粉絲團向消費者發佈道歉聲明的同時，即一一以電話、電子郵件向所有合作單位說明事件始末與致歉，並尊重與接受合作方在評估損益之後的所有決定，同時，也願意承擔因此次風波造成的、合作品牌的銷售損失。 最後福灣說明，「身為一個受到關注與信賴的品牌，我們必須以最高道德標準自我要求，更需要勇於承擔責任，才不負消費者的期許，而我們願盡一切努力，讓消費者重拾對福灣巧克力的喜愛。」再次向此次遭受影響的合作廠商致歉。並對這些日子以來，仍然願意支持福灣巧克力產品的忠實客戶們，致上十二萬分的謝意，我們會記取教訓，為創造更好的工作環境、更優質的產品，繼續努力。