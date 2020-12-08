外交預算遭凍1500萬 藍綠兩黨上演小編圖戰
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-08 19:26:25｜update2020-12-08 19:36:15
國民黨立委呂玉玲及溫玉霞等立委，日前在立法院外交委員會提案凍結外交部110年度1500萬的外交談判預算，意外引發藍綠兩方戰火。民進黨今天（8日）下午就在臉書上PO文配圖，批評身兼國民黨主席的立委江啟臣是雙面人，表面上支持CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），卻在國會凍結外交相關預算，扯台灣後腿。不過國民黨方面除了在該貼文下方留言反擊外，更在自己的臉書上PO文，直言該預算針對CPTPP推動，但至今卻沒進展，「凍結預算，剛好而已」。
民進黨表示，江啟臣上個月才說政府應設法加入CPTPP，現在卻在立法院帶著國民黨立委提案，凍結外交相關預算，阻礙台灣外交發展。政府積極推動加入CPTPP，帶領台灣接軌國際，國民黨卻在立法院凍結外交相關預算，難道這就是江啟臣支持台灣加入CPTPP的方法？國民黨的這種行為，證明江啟臣帶領的國民黨，在外交政策上不斷扮演雙面人。口口聲聲說台美關係很重要，卻不顧科學證據，一味反美豬進口；要台灣要加入CPTPP，卻提案凍結相關外交預算，打擊辛苦的外交人員前線士氣。而國民黨則隨即在該篇文配圖下方留言，表示「你們每年編每年花爽爽，事情沒進度，我還配合你打假球通過？民脂民膏餒！」國民黨說，「剛剛主席質詢才踢爆，『行政院國際經貿策略小組』上次召集什麼時候？林全院長時代最後一次召集，這樣的態度憑什麼編預算？」國民黨也隨即在臉書粉絲專頁上PO出文配圖反擊，揭露外交部從108年至110年，每年編列1500萬預算推動加入CPTPP，「請問蔡政府，過去四年，花了這麼多民脂民膏，是在帶領台灣參加一個不重要的國際協定嗎？」國民黨方面表示，CPTPP推動仍沒進展，現在正值立法院預算審議期間，民進黨又是編列1500萬要在立法院闖關，加入CPTPP不是一個部會的工作，需要行政院整合部會意見，召開跨部會策略擬定，會議不開，沒有策略都沒有就意圖在立法院闖關拿預算？