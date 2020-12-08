讓照顧者有喘息空間　多元紓壓減少照顧者負荷及壓力

78歲的阿慧姨照顧90歲失智的先生約四年多，先生因失智之故，時常對說過的話、做過的事情沒有印象，當阿慧姨好心提醒時，先生便會否認，還會大發脾氣，阿慧姨表示，先生病發前非常疼愛她，但自先生罹患失智症後，性情大變，今年3月起阿慧姨參加了紓壓、照顧技巧訓練、家庭照顧者輕旅行等活動，舒緩緊繃情緒。

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107年衛生福利部及中華民國家庭關懷總會推動「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」，奇美醫學中心今年3月開始服務永康區的家庭照顧者們，根據中華民國家庭照顧者關懷總會統計，台灣照顧者的照顧歷程平均約9.9年，每天平均照顧時間13.6小時，日積月累出現肌肉筋骨痠痛、疲憊、失眠、及影響健康狀況，與家人及社交關係、經濟狀況及憂鬱等問題也出現需改善情形，奇美醫學中心透過家庭照顧者支持性服務方案，提供心理協談、電話關懷、家庭訪視及紓壓活動等，鼓勵家庭照顧者走出家庭，分享照顧經驗，減少照顧負荷及壓力，降低社會悲劇。





奇美醫學中心家庭照顧者服務計畫社工師林宛兪表示，今年奇美醫學中心總共辦理家庭照顧者紓壓活動30場、紓壓輕旅行4場。分別有粉彩指繪陶瓷杯墊、蝶谷巴特遮陽帽、溏心蛋製作、馬賽克磁磚杯墊等，照顧者在上課過程中都很專注於自己的作品製作，尤其當與被照顧者一同完成作品，更是開心及滿足。