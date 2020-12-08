遭性騷女大生發聲！親吐「陰影難滅」：看到福灣仍不舒服
遭性騷女大生發聲！親吐「陰影難滅」：看到福灣仍不舒服
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-08 20:41:20
福灣巧克力許姓前董事長近期被網友挖出5年前曾性騷女實習生的新聞，網路上立馬掀起抵制的聲音，隨後多家知名品牌如桂冠、Mister Donut、嵜本生吐司、乖乖等陸續下架相關聯名產品，福灣也發表聲明致歉，表示「願承擔合作品牌損失」。對此，遭性騷的女大生也親上線回應，親吐這些年來的心聲。
福灣巧克力許姓前董事長於2015年時，對旗下實習女員工進行不當身體接觸，最終依依照妨害性自主罪遭判刑。許姓前董事長的兒子隨後發文反擊女大生，亦被女大生告上法院，最終依誹謗罪判刑。近期該案件於今年11月再度被網友挖出，不少民眾紛紛揚言抵制，隨後多家合作業者也受到波及，包括桂冠、乖乖、Mister Donut、嵜本生吐司、金色三麥等品牌，以及家樂福等通路業者，均陸續公告停產或下架福灣相關的產品。對此，遭到性騷的女大生於11月親上線回應，表示當初的事件沒有讓她退學，也沒有影響到成績，隨後她也感謝家人陪伴，「我媽及我阿姨不但因此搭高鐵下來要學校給說法，每次開庭都會下來陪在我身邊，不管是屏東還是高雄，她們從來不缺席」。她也透露已成為人妻，「當時的男友（現在的老公）也每次都請假開車接送我們，一直陪在我身邊」。
回憶多年前的事情，她坦言自己並沒有走出來，「性騷擾的傷害再加上後面的毀謗，讓我懷疑自己好久好久，對生活完全沒有動力，每次看到他們家的產品真的打從心裡覺得很不舒服」。最後她也感謝許多人為她發聲，「現在的我好很多了，可以很坦然面對這些事，但那些陰影是抹滅不掉的」。
面對性騷爭議，福灣巧克力於8日發出聲明，表示此事件引起消費者負面觀感，進而波及合作夥伴的商譽與產品銷售，福灣巧克力在此致歉，並同意承擔因此次風波造成的、合作品牌的銷售損失，「我們會記取教訓，為創造更好的工作環境、更優質的產品，繼續努力。」（編輯：陳雅雲）
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