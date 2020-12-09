客子厝滯洪池竣工啟用　改善淹水兼具生態觀光

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客子厝滯洪池於108年8月1日開工，在經濟部水利署、第五河川局及雲林縣政府共同努力下，歷經一年二個月，於109年10月20日竣工。
縣長張麗善表示，客子厝滯洪池面積約為12公頃，總蓄洪量27萬立方公尺，完工後可以改善北港、元長地區及元長工業區地區約30公頃之淹水，保護人口1200人，以發揮禦洪、滯洪、排洪之整體效益。同時，全區也規劃栽種耐旱植栽包括苦楝、樟樹、矮仙丹、洋紅風鈴木等合計600株，將成為縣民休閒遊憩的好地方。
立委蘇治芬指出，回到雲林20年，其實自己的思維也一直在改變。擔任縣長時，多認為蓋抽水站才能快速解決淹水問題，在不斷聽取專家、各方意見下，我也慢慢學習到，滯洪池才能讓三個願望一次滿足，滯洪、景觀、生態，在客子厝滯洪池，鄉親可以一次享有。
水利署長賴建信表示，至於北港鎮、元長鄉民眾殷殷期盼的客子厝大排最後一哩路，即客子厝滯洪池(B池)工程，目前縣府正加速去做規劃跟檢討部分，相關預算已於今年4月份核定，期待在這個立法院會期前瞻基礎建設2.0的預算通過後，中央可以跟地方持續合作，進行後續滯洪池(B池)工程施作，讓當地居民免於水患困擾。
水利處長許宏博指出，客子厝滯洪池位於雲林縣客子厝大排與北港溪匯流處，該處每逢颱風豪雨，受北港溪水位壅高影響，導致客子厝大排無法排入，造成溢堤而淹水，危及北港及元長地區民眾生命財產安全，由本處辦理用地取得，經濟部水利署第五河川局設計、監造，工程內容包括滯洪池兩座(含溢流堰2處、排水閘門2處)、生態池乙座，並與客子厝1、2抽水站及北港溪崙子寮堤防排水門聯合操作，有效發揮防洪排水的功能。
許宏博指出，客子厝滯洪池因鄰近臺灣高鐵禁建限建範圍內，為防止基礎淘刷及滲流，滯洪池周邊採用綠色工法，自然邊坡採1:3以上緩坡斷面，邊坡採蜂巢格網及植草皮，滯洪池區常水位6.8公尺以下基礎加設石籠保護，並於高鐵兩側採1:2坡面工及打設13公尺鋼板樁，防止滲流影響高鐵通行安全，除了工法特別規劃設計，在建設過程還需多方協調才能順利完工，實屬不易。
張麗善感謝中央及地方大家攜手合作，發展地方建設，本次客子厝滯洪池工程除降低區域性淹水威脅外，並於池區周圍設置友善環境之生態綠帶及親水環境，包括環湖步道2.9公里、及種植美觀耐旱的植栽，沿途能飽覽自然風光，歡迎民眾到元長、北港觀光時也不忘來此地打卡一遊。