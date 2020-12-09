NOW早報／台灣最正主播？PTT狂推4女神：無法專心看新聞

台灣最正女主播？PTT狂推「4女神」：沒辦法專心看新聞

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不少電視台女主播都顏值出眾，擁有端正亮麗的外貌，以及清新伶俐的口齒，受到不少觀眾、粉絲喜愛。就有一名網友好奇提問「台灣最正的女主播，你們會推誰？」對此，許多網友紛紛曝光心目中的女神級主播，狂點名東森新聞台「房業涵」、壹電視「虞承璇」、三立新聞台「李文儀」與東森新聞台「吳宇舒」。

▲人氣主播房業涵。（圖／房業涵IG）

今日天氣／東北季風及南方雲系影響！北台灣降雨時間長

今（9）天天氣與昨天類似，東北季風及南方雲系影響，全台都有降雨的機率，其中仍以桃園以北及宜花降雨較顯著，由於連日降雨，土壤含水量已高，前往北台灣山區請注意坍方及落石，新竹以南及台東也有局部短暫雨，提醒大家外出記得攜帶雨具；溫度方面，清晨各地低溫18至22度，白天北台灣高溫約20度上下，其他地區約22至25度。

陳時中聲量下滑跌落神壇？快析輿情：應遠離萊豬聚焦防疫





根據媒體近日公布的10大政治領袖民調指出，衛福部長陳時中從上期的第3名下滑至第8名，主因被認為是因即將開放美國萊豬、萊牛進口引發民怨，連帶衝擊到陳時中的聲勢，根據QuickseeK快析輿情監測資料也可發現，陳時中12月的正聲量，相對7月時下跌4.9％，負聲量則上升5.7％，不過由於秋冬疫情再度升溫，若陳時中能將焦點拉回「防疫」並做出成效，即有機會挽救聲勢。



▲QuickseeK快析輿情根據網路監測資料發現，若衛福部長陳時中遠離萊豬風暴，並交出防疫漂亮成績單，將有助挽救逐漸下滑的聲量。（圖／記者林柏年拍攝）

全球第一位！英國90歲阿嬤接種輝瑞新冠疫苗





英國日前批准藥廠輝瑞（ Pfizer ）與德國生技公司 BioNTech 共同研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，並於昨（ 8 ）日開始提供民眾接種。該疫苗分2劑注射，預計在首劑接種後28天能夠發揮免疫全效，英國政府共採買了4000萬劑疫苗，可提供2000萬名國民施打，英格蘭將有50間醫院設有疫苗接種中心，威爾士、蘇格蘭的醫院也有數十間接種點。而昨日英國第一位施打Pfizer/BioNTech疫苗的是一位高齡90歲的老婦人瑪格麗特（Margaret Keenan），她在當地時間周二上午6點31分於考文垂大學醫院（University Hospital in Coventry）接種疫苗。



▲瑪格麗特（Margaret Keenan）於英國時間12月8日上午6點半左右，接種Pfizer/BioNTech 疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

央行祭4大「打炒房」措施 營建、金融族群早盤綠油油





中央銀行7日下午臨時召開記者會，由央行總裁楊金龍親自主持，宣告四大「打炒房」措施，其中包括規範法人、自然人，限制其貸款成數，為睽違10年，再度祭出選擇性信用管制，並且從昨（8）日開始生效。營建族群、建商首當其衝，昨日早盤一片綠，像是冠德、遠雄、新富發、日勝生都跌超過3％。至於有承作房屋貸款的金融、銀行股也相對弱勢，像是兆豐金、國泰金、華南金、彰銀、臺企銀、台新金、中信金早盤都跌逾1％，第一金、新光金也跌超過2％。



▲央行宣告四大「打炒房」措施，其中包括規範法人、自然人，限制其貸款成數，營建族群、建商首當其衝，昨早盤一片綠，金融股也綠油油。（圖／NOWnews資料照，示意圖）

驚見台積電男友「手機秘密」！妹子狂發抖：好奇心害死人





不少情侶交往時，會基於對另一半的信任、隱私等，不隨意查看對方的手機內容，不過，一名女網友就發文表示，某天因為好奇心作祟，打開了男友手機，結果卻看到一堆「不該看的」訊息，像是交友軟體、Line裡面奇怪的照片，類似視訊電話截圖，和一堆奇怪的色情交易內容簡訊，雖然都是對方在報價，男友沒有回覆，而交友軟體的自我介紹則是打「因工作忙碌，但夜晚需要陪伴，一個月願意花$$$$」，似乎是想找包養對象的內容，讓他看後直發抖。