高市環保局查惡臭追到台南　消防局馳援歸仁助滅火

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

高市環保局查惡臭追到台南　消防局馳援歸仁助滅火

記者蔡佳宏/高雄報導

calendar_today2020-12-08 22:37:48｜update2020-12-08 22:38:21

▲台南歸仁區一處雜草大火，適逢今日北風強勢助長，燃燒產生之異味大量吹向高雄市區。（圖／高市環保局提供）
▲台南歸仁區一處雜草大火，適逢今日北風強勢助長，燃燒產生之異味大量吹向高雄市區。（圖／高市環保局提供）
今（8）日晚間整個高雄市區瀰漫燃燒異味，環保局於17:42接獲阿蓮區民眾陳情，經比對空氣微型感測器數據，高雄市阿蓮區出現高值，環保局巡查人員一路追查至台南市，於18:40至現場發現為台南歸仁區一處雜草大火，適逢今日北風強勢助長，異味大量吹向高雄市區，台南市消防單位已全力在滅火。
我是廣告 請繼續往下閱讀
同時，119接獲台南市消防局指揮中心來電請求支援二部水庫車，高雄市消防局立即派遣永安與湖內分隊各一部水庫車前往台南市支援。
▲環保局巡查人員自阿蓮國中一路追查至台南市。（圖／高市環保局提供）
▲環保局巡查人員自阿蓮國中一路追查至台南市。（圖／高市環保局提供）
此次燃燒異味隨偏北風，經北高雄蔓延至整個高雄市區，因火勢猛烈，環保局呼籲今晚呼籲民眾儘量不要外出運動，若外出時記得戴上口罩作好自身防護。環保局人員已至台南現場了解火勢，目前環保署在本市仁武、前鎮的空品測站細懸浮微粒（PM2.5）有上升情形，環保局會持續監控本市空氣品質狀況，並隨時更新發佈空品訊息讓市民朋友了解。
環保局表示，秋冬季節氣候乾燥，火災發生頻繁，一旦發生大火，除了身家安全受到威脅外，很容易造成空氣污染，提醒民眾特別注意用火安全。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

印尼移工恐成防疫破口，您怎麼看待這件事？

印尼移工恐成防疫破口，您怎麼看待這件事？

繼續作答
追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

繼續作答
您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀