高市環保局查惡臭追到台南 消防局馳援歸仁助滅火
記者蔡佳宏/高雄報導
calendar_today2020-12-08 22:37:48｜update2020-12-08 22:38:21
今（8）日晚間整個高雄市區瀰漫燃燒異味，環保局於17:42接獲阿蓮區民眾陳情，經比對空氣微型感測器數據，高雄市阿蓮區出現高值，環保局巡查人員一路追查至台南市，於18:40至現場發現為台南歸仁區一處雜草大火，適逢今日北風強勢助長，異味大量吹向高雄市區，台南市消防單位已全力在滅火。
同時，119接獲台南市消防局指揮中心來電請求支援二部水庫車，高雄市消防局立即派遣永安與湖內分隊各一部水庫車前往台南市支援。此次燃燒異味隨偏北風，經北高雄蔓延至整個高雄市區，因火勢猛烈，環保局呼籲今晚呼籲民眾儘量不要外出運動，若外出時記得戴上口罩作好自身防護。環保局人員已至台南現場了解火勢，目前環保署在本市仁武、前鎮的空品測站細懸浮微粒（PM2.5）有上升情形，環保局會持續監控本市空氣品質狀況，並隨時更新發佈空品訊息讓市民朋友了解。環保局表示，秋冬季節氣候乾燥，火災發生頻繁，一旦發生大火，除了身家安全受到威脅外，很容易造成空氣污染，提醒民眾特別注意用火安全。