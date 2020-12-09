今全台雨彈狂炸！最低溫僅15度　「4縣市」發大雨特報

今（9）各地低溫大致與昨晨類似，有升有降，差別約僅1度左右；截至5時平地最低氣溫為桃園楊梅區15.5度。由於東北季風影響，中層水氣持續移入，今日全台有雨，中央氣象局昨晚9點20分也表示，昨晚至明日期間，基隆北海岸、宜蘭地區與雙北山區有局部大雨發生的機率，因連日降雨，提醒山區慎防坍方及落石。

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氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中指出，今日至明（10日）晨，低層盛行「東北季風」，中層水氣持續移入，各地皆有降雨機率；北部及東半部雨勢較大，中南部雖受「背風沉降」的抑制，仍有冬季少見的降雨。冷空氣白天起緩慢減弱，但因雲多降雨、北台濕涼，其他地區亦明顯轉涼。各區平地氣溫如下：北部16至21度、中部17至25度、南部18至26度、東部17至26度。

▲吳德榮指出，今（9）日至明晨，低層盛行東北季風，中層水氣持續移入，各地皆有降雨機率；北部及東半部雨勢較大，中南亦有冬季少見的降雨。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮表示，明日白天至下周（13）日上午「東北季風」及冷空氣逐日減弱，氣溫逐日小幅緩升，北台仍是濕涼的天氣。迎風面北部及東半部有局部雨，中層水氣減少，背風面中南部轉多雲時晴、近山區偶有零星飄雨的機率。

而根據最新模式模擬顯示，下周日下午至下周三（16日），另一波「東北季風」挾冷空氣南下，氣溫明顯下降；下周二（15日）的清晨、夜間及下周三清晨，氣溫降至最低時，將創入冬以來的最低氣溫！但是否能達「大陸冷氣團」（氣象局≦14度）的強度？模式模擬仍在微調中，需要持續觀察。（編輯：許苡晴）