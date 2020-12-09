浙江台商到底在哪感染？醫曝「2可能」：個案是關鍵指標

中央流行疫情指揮中心昨（8）日公布國內新增2例COVID-19（新冠肺炎）確診病例，其中一名來自印尼（案718），另一名（案719）則是從大陸浙江省持陰性檢驗報告返台的本國籍男性，目前無法排除是境外移入或境內感染，指揮中心發言人莊人祥指出，該案例病毒採檢CT值15算高，研判是近期感染。對此，重症加護醫師陳志金表示，案719從境外或境內感染，其實皆有可能，但無疑是個很重要的「指標」。

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指揮中心指出，案719為本國籍50多歲男性，今（2020）年9月中旬至大陸浙江省處理公事，11月22日返台，入境時無症狀，並持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案於防疫旅館居家檢疫期間，12月4日出現發冷及發燒症狀，12月5日由衛生單位安排就醫採檢，於昨日確診（Ct值15）。個案發病前2日為檢疫期間，就醫接觸者均有適當防護裝備，因此無須匡列接觸者。

而案719浙江台商，到底是境外感染還是本土感染？陳志金在臉書粉專《Icu醫生陳志金》中表示，確定近期感染是沒有疑問的，他有明顯症狀，CT值低，只有15（再次採檢結果CT值17，顯示病毒量高），且血清抗體為陰性，顯示是剛感染。



▲昨（8）日新增2例新冠肺炎確診病例，其中，案719自大陸返國，目前尚無法確定是境外或境內感染。（示意圖／美聯社／達志影像）

陳志金分析指出，支持境外感染的理由有三：1. 他於11月22日從上海浦東機場返台，當天浦東機場有7例確診，當晚連夜採檢1萬多例，是否在機場或是在浙江感染？2. 他持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，此報告是否準確？3. 他在防疫旅館是一人一室，被感染機率低。而支持境內感染的理由則有二：1. 他持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，報告應該可靠。2.一般被感染後，絕大多數（97.5％）會在11天內發病，但是，他是在入境後第12天才出現症狀。





陳志金認為，案719境外感染的可能性比較高，畢竟，還是有2.5％的人被感染後，在超過11天才發病的！如果他是在境內被傳染的，以我們現在的嚴密監控，應該很快會找出傳染給他的人，而這個人，現在到底在哪裡？另外，如果這幾天，防疫旅館內也沒有出現其他感染者，那麼，境外感染的可能性就比較高。





陳志金直言，即使是境外感染，案719還是一個很重要的「指標」！這表示大陸目前還是有可能在「輸出」病例，他並提醒，在未來大量台商返國的時候，這道防線一定要守好！（編輯：許苡晴）