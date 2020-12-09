不沾芥末沒差？2歲童猛吃生魚片悲劇了　醫：2族群不宜吃

不少人對日式料理愛不釋手，生魚片更深受許多人愛戴，不過，小孩可以吃生魚片嗎？近日兒科醫師陳木榮就在臉書透露，日前一對夫妻與阿嬤帶著即將過2歲生日的小孩來看病，孩子在門診現場吐得一塌糊塗，一問之下才發現，原來是生魚片惹的禍！這位小孩因參加喜宴，吃了過量的生魚片，本以為不沾芥末醬多吃點也沒關係，怎料卻悲劇了。

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陳木榮7日在臉書粉專《柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師》表示，看到小孩狂吐，他便問孩子的家人「昨天或今天有吃什麼比較奇特的食物嗎？」孩子的媽媽在現場雙手抱胸，直接翻白眼回問說「這個年紀可以吃生魚片嗎？」結果答案揭曉！

▲陳木榮醫師引用美國食品藥物管理局FDA資料指出，「懷孕的婦女」跟「小孩」，免疫系統較弱，可能較不適合吃生魚片。（圖／翻攝自《柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師》）

原來，一家人7日中午參加喜宴，舉辦在一間很有名的海鮮餐廳，媽媽覺得不要讓孩子吃太多生魚片，阿嬤覺得這間海鮮餐廳最有名的就是生魚片，只要不沾芥末醬，孫子喜歡吃就盡量多吃點沒關係，結果孫子就真的猛吃生魚片，而下場就是，「回家後爸媽跟阿嬤都沒事，孫子吐得一塌糊塗。」





陳木榮並引用美國食品藥物管理局FDA資料指出，「懷孕的婦女」跟「小孩」，免疫系統較弱，比較容易被食物中的微生物感染，有些別人可以吃的食物，這兩個族群就是不能吃，提醒大家務必讓孕婦跟小孩吃「煮熟」的食物。同時也不忘呼籲大人們，「請不要給2歲以前的孩子吃生魚片，甚至如果我們把標準訂得更加嚴格，請不要讓5歲以前的孩子吃生魚片。」（編輯：許苡晴）