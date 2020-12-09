12月中旬起大轉運！4生肖否極泰來　「財運」大暴漲

很快地，12月又過了快一半，今（2020）年只剩不到1個月的時間了，想知道自己接下來的運勢是如何嗎？專寫星座、生肖的搜狐號《星了個星座》專欄近日就公布，以下這「4生肖」將會在12月中旬開始轉運，他們將迎來否極泰來的好運，不僅財運大暴漲，還會出現許多貴人相助，小人通通退散！

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生肖鼠

屬鼠的人很有進取心，是個特別有事業心的人，且屬鼠人做事很有魄力，說幹就幹，不喜歡拖泥帶水，因此，他們給人的印像是乾脆俐落，不論做什麼都容易獲得好成績。另外，屬鼠人也挺有遠見，考慮問題比較周到，所以終究能在事業上有所建樹。進入12月中旬，屬鼠人將會開始轉運，不論是工作還是生活，都能一順百順，所以做什麼都會特別高效，尤其是工作上進展很順，小人減少，財運也會隨之大漲。

生肖虎

屬虎的人除了有魄力外，也很有才華，做起事來乾脆果斷，在工作上有著不服輸的精神，所以屬虎人不論做什麼都特別專注、投入，且認真、努力，他們能取得好成績也是必然的。不過，人生的道路上誰能不遇到顛簸呢？屬虎人也常會遇到一些困難、挫折，好在堅強的他們總能自己想辦法去解決，克服困難。進入12月中旬，屬虎人會時來運轉，身邊貴人多多，小人減少，尤其財運會大漲。

▲專寫星座、生肖的搜狐號《星了個星座》專欄近日公布，12月中旬起，「4生肖」將會否極泰來，貴人多多、財運暴漲。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

生肖豬

屬豬的人在年底時會成為十二生肖當中的好運錦鯉（意指有錦鯉庇佑，生活事事順遂，相當幸運，令人羨慕），屬豬人在前一段時間其實並不順利，也遇到了不少麻煩，尤其是在工作上，遇到小人作怪，工作出現了些紕漏，屬豬人的事業運也因而受影響，不過，好在屬豬人的人緣特別好，容易收穫很旺的貴人運，在陷入困境時總能得到貴人相助，因此屬豬人總能時來運轉。進入12月中旬，屬豬人必將轉運，小人減少，財運大漲，收入不斷增加，必能富貴盈門。

生肖羊

屬羊的人性格超好，既善良又溫柔，且熱心大方，還特別愛幫助人，所以屬羊人總有好人緣，到哪裡都會受到大家的歡迎，加上屬羊人自身也是個很有韌性的人，不怕苦、不怕累，做事超有耐心，也特別踏實、勤勞，他們在遇到難關時，總能想辦法去克服，迎來光明。進入12月中旬，屬羊人會開始轉運，身邊的小人減少，貴人增多，大家都會樂意幫助和支持屬羊人，因此屬羊人必能財運大漲。（編輯：許苡晴）