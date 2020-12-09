美對台軍售79億 國台辦：台灣拿改善民生的錢不斷買武器
美對台軍售79億 國台辦：台灣拿改善民生的錢不斷買武器
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-09 11:09:02
中國對台軍事威脅不斷，美國國防部7日宣布，已批准一項最新對台軍售項目，為價值2.8億美元（約79億元台幣）的戰地訊息通訊系統（FICS）。而這是美國總統川普今年第6度對台軍售，也是他上任以來第11次對台軍售案。中國外交部、國防部、國台辦全都氣壞，痛斥台灣不斷向美求購武器，以武拒統，注定失敗。國台辦還無視中國多達6億人「每月收入」僅1000元人民幣，北京卻一天到晚向國外大撒幣，瞎扯民進黨當局軍購的錢「本來可以用來改善民生」。
中國外交部發言人華春瑩8日怒批美國的做法粗暴干涉中國內政、嚴重損害中國主權和安全利益、向台獨分裂勢力發出錯誤信號、嚴重損害美中關係和台海和平穩定。因此，中國敦促美國停止售台武器和美台軍事聯繫，立即撤銷有關對台軍售計劃。她還放話狠嗆，中國將「根據形勢發展」繼續作出正當必要反應。中國國防部則表示，美國任何以台制中的企圖都是徒勞的，解放軍有信心、有能力 ，堅決挫敗任何「分裂祖國」的圖謀，堅定捍衛祖國主權、安全和領土完整。中國國台辦則譴責民進黨當局，拿本來可以用來改善民生的錢，不斷向美求購武器，以武拒統，注定失敗。
不過，中國國務院總理李克強5月才指，全中國有高達6億人「每月收入」僅1000元人民幣（約4250元台幣），中國國家統計局6月也證實，根據2019年的相關數據顯示，中國約6.1億人，每人年均收入為1萬1485元，換算下來月均僅957元人民幣。中共中央總書記習近平3日聲稱「中國全面脫貧達標」，似乎與現實情況有很大的落差。而習近平主打「一帶一路」政策放貸巨款給海外國家，不但借款國抱怨連連，也讓中國國內輿論質疑「說好的改善民生呢？」新聞來源為Newtalk 新頭殼