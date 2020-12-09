打臉本土感染！陳時中：浙江台商沒有本土的條件

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針對這名浙江台商，到第12天才發病，可能為本土案例，對此指揮官陳時中，今（9）天上午赴立法院時表示，這名台商到現在不能講疑似本土，陳強調：「沒有疑似本土的條件」，他提到，指揮中心會進一步能更加小心的來釐清，必要的會做相關基因序列的檢查。
至於浙江台商發病比較晚，可能跨過14天居家檢疫期間，有專家建議延長居家檢疫期限，對此，指揮中心會不會做調整？陳時中表示，對於隔離期滿採檢，做病毒培養，都一律培養不出來，相對的傳染力應該是相對的低，不會複製可能就不會有傳染，但是仍然要提高警覺。
至於新冠疫苗，英國已經正式開始施打，陳時中提到，英國剛剛開始打，目前還沒辦法從數據看到任何影響，但我們持續努力中，（明年）上半年要打到新冠疫苗很有可能性，六月應該是沒有問題，現在大的國家快速在打，打後數據對我們有很好的參考價值。
另外，根據網路媒體最新民調，十大政治領袖排行，陳時中從第三名滑落到第八名，對此陳時中回應，民調都是高高低低，我們就持續努力，至於問到是受到什麼影響，他回應：「有各種的可能，個人的條件等，都是影響民調的高低（原因）」，至於媒體追問，是否受到萊豬影響，陳時中僅表示：「各類的問題都有影響」。
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