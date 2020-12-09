婆婆當眾數落媳！神隊友人夫「連環嗆」　眾狂讚：好男人

無論是已婚或未婚的妳，想必都聽過不少「婆媳不合」的例子吧！事實上，婚後若與公婆同住，女生除了得適應男方家庭外，恐怕還得面臨婆媳相處問題。近日一名女子就在臉書《靠北婆婆2.0》中透露，婆婆日前在親戚面前數落她「只會顧小孩，什麼工作都不做」，怎料老公聽後瞬間爆炸，開始連環嗆反擊媽媽，直說「妳媳婦她是跟我結婚，不是賣身給妳，妳不需要管我老婆要不要怎樣！」此話一出，讓眾網友紛紛大讚「神隊友」、「好男人！」

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原PO發文表示，前幾天，婆婆在親戚面前數落她，還說她老公很不會想，「娶這個老婆回來，只會顧小孩，什麼工作都不做」，沒想到她老公聽後立刻怒嗆「不知道娶回來要幹嘛？！娶回來疼愛的，不然娶回來要像妳前夫一樣用打的嗎？」甚至直指「妳這個媳婦沒有花妳我半毛錢公證結婚，妳到底是在嫌她什麼？妳大小兒子娶老婆都說娶老婆他們要自己花，到最後還不是叫妳拿錢出來買金飾送他們的老婆，這些話妳怎麼不敢跟他們說，我老婆有要求過妳什麼嗎？」

同時，原PO老公還提到，「我老婆為了我，多次小產還是堅持，不顧自己的生命拼命生了一個健康寶寶給我們」，便直問媽媽「妳還嫌什麼？」而媽媽則說，「我只是想為你們倆夫妻更好，怕你工作太累，希望你老婆放手小孩讓我顧，你們都放心工作比較有收入，我真的是替你們好」，原PO老公聽後再回，「我讓她多陪陪自己的小孩，這樣不對嗎？還是妳也希望妳自己的兒子跟你前夫一樣不負責任沒有肩膀，還有妳媳婦她是跟我結婚，不是賣身給妳，妳不需要管我老婆要不要怎樣！妳沒有生她沒有養她，妳該管的是自己的女兒！」

▲一名女網友透露，婆婆日前當眾數落她「只會顧小孩，什麼工作都不做」，怎料神隊友老公聽後開始「連環嗆」媽媽，讓眾人看後紛讚「好男人！」（示意圖，非當事人／翻攝自pexels）

原PO透露，丈夫一連串的回應，讓婆婆當場哭了，哀怨直說「兒子娶老婆，都是老婆的了，都變愛計較了」，而老公聽後則淡定回應，「這些妳應該跟妳前夫說，妳很常在我們面前說爸打妳，他有多不負責任，沒責任感、沒肩膀，怎麼今天我們這些兒子結婚了，做了個責任感有肩膀的老公就錯了。」更霸氣直呼「妳想保護妳在乎的人，我也有我想要保護的人。」





此外，原PO指出，事後，小姑還跑來跟她說「不應該這樣跟婆婆說話」，由於她與小姑是同輩，便毫不客氣地回應，「如果妳覺得妳媽媽都對，是為我們好、很疼我們，那我祝福妳以後找到像妳媽媽一樣的婆婆」，結果小姑竟說「妳在詛咒我？」讓她不禁質疑「所以她自己根本也知道她媽媽的德行啊？」文末，原PO也感性地說「結婚真的不是為讓自己更卑微更難受的，也不是因為誰是長輩我們這些晚輩就該委屈求全。」





該文一出，眾網友全都讚爆原PO老公，紛紛留言「神隊友啊！老公挺老婆，日子才會過得舒爽！不懂為啥一堆婆婆，住在一起有話講，沒住在一起也有得嫌，自己都是『過來人』，己所不欲，勿施於人」、「有這樣帥氣的神隊友，嫁得值得了！」「老公真的太帥了！有肩膀的好男人」、「制得住婆婆的只有先生 ，制不住婆婆的先生，是因為他們觀念相同」、「別人的老公總是不讓人失望...」「超級神隊友，這老公超棒！」「給妳老公1000分」、「恭喜你嫁對人了！」另還有人認為，原PO對小姑的回應實在「太讚了」。（編輯：許苡晴）

▲女網友在臉書《靠北婆婆2.0》中的貼文。（圖／翻攝自臉書《靠北婆婆2.0》）