日本前首相安倍晉三明年可望訪台？外交部：樂觀其成
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-09 10:17:17｜update2020-12-09 10:19:25
由跨黨派立委組成的立法院「亞東國會議員友好協會」，發起邀請前日本首相安倍晉三訪問台灣，最快可能明年成行。外交部今（9）日對此表示歡迎、樂觀其成。
立院今日審查行政院函請審議「中華民國（臺灣）政府與馬紹爾群島共和國政府經濟合作協定」案。外交部長吳釗燮請假，由政務司長田中光代為出席報告，並備詢。無黨籍立委林昶佐、國民黨立委溫玉霞都關切安倍晉三訪台一事。田中光表示，目前官方沒有接到安倍晉三將訪台的訊息，但是民間很很大期待，對於安倍前首相有可能來訪表示歡迎，也樂觀其成。對於安倍訪台能否讓台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），田中光表示加入門檻不是一個國家說了算，會對其他成員國努力爭取。
行政院長蘇貞昌昨（8）日列席立法院會進行施政報告總質詢，亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委質詢郭國文時表示，據了解，安倍晉三有訪台意願，最快明年可成行，希望屆時談話內容不是開放福島5縣食品，而是協助台灣加入CPTPP。如果蘇貞昌能在任內排除掉台日間的貿易障礙，簽署CPTPP將是功不可沒、名留青史。
蘇貞昌答覆表示，做為行政院長是以國人的安全與國家利益為第一，個人事小、不足掛齒。