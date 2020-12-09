NCC籲公廣入主52台管太多？李永得：尊重且樂見
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-12-09 09:47:49
中天新聞台關台倒數兩天，未來52台要由誰入主還仍未定案，除了民間的寰宇，公館集團的華視等也有意加入角逐戰局，不過公廣集團為文化部下轄，對於NCC對外公開建議52台應由公廣集團接手，是否「公親變事主」？文化部長李永得今（9）日赴立法院備詢前受訪表示，不管是誰對此都可以發表意見，如果未來能由公廣集團爭取到52台經營權自己也樂觀其成。
中天將在兩天後即關台，而空出來的52頻道先前NCC曾呼籲公廣集團入主，是否覺得非主管單位的NCC「管太多」？李永得表示，自己過去強調針對各些意見這些都是尊重，文化部對公廣集團文化部有監督及輔導任務，所以他們能爭取到，我們也樂觀其成。至於被問到，有沒有覺得NCC插手文化部業務？李永得則回答，「應該沒有這個問題吧，社會大眾都可以表示意見啊，更何況其他單位，我們都尊重。」，自己對此沒有太多意見，有人要幫忙呼籲也很好。 中天新聞台針對不予換照聲請假處分，蛋台北高等行政法院衡量中天未獲換照所受損失、NCC有效管理秩序權能、衛星頻道事業所製播節目及廣告對社會影響重大等情事，認為此非不能以金錢賠償或其他適當方式回復，難認原處分已造成重大損害或急迫危險，昨（8）日駁回，但此案仍可抗告。裁定表示，新聞媒體屬全體國民公共資源即社會公器，衛星頻道事業所製作並藉有線電視系統業者播送節目及廣告，對一般社會大眾正確資訊取得與認知影響深遠，「本件聲請若予准許，形同中天藉由假處分程序迴避國家對於衛星頻道事業換照監理規範，將使衛星廣播電視法六年定期換照制度設計形同具文，影響NCC有效管理秩序權能。」