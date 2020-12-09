晶圓雙雄熄火！台股早盤創高後震盪　台幣升近3角戰28元

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台股今日開盤則跌23.71點，加權股價指數以14336.69點開出，雖然大盤隨後翻紅，一度來到14394.73點再創新高，上漲34.33點，但由於晶圓雙雄開低走低，加上營建及金融股續弱，在市場追價力道不足下，目前在平盤上下震盪。
就類股表現觀察，今日早盤光電、電子零組件、航運股及油電燃氣類股表現相對較強勢，漲幅都在1%以上，營建及金融類股持續籠罩在「打炒房」陰霾之下，股價表現疲弱，營建股跌幅超過1%。
在個股表現部分，晶圓雙雄熄火，今日早盤呈現開低走低格局，聯電跌破50元，跌幅超過2%，台積電也一度跌0.7%，最低來到520元，不過，國巨仍上漲3%以上，可成也有2%以上漲幅，而大立光、台達電也漲逾1%，而營建股的愛山林跌逾5%，興富發、冠德、皇翔、達麗跌幅也超過2%，遠雄亦跌逾1%
至於新台幣兌美元匯率，今日一開盤就強升2.16角，以28.3元開出，再向28元挺進，一度來到28.22元、勁揚2.96角，目前在28.23元震盪。匯銀人士認為，央行鬆手不再守28.5價位，這讓新台幣升值的壓力有所減輕，但為顧及出口商的業績表現，預料近期央行應該會繼續守住新的關卡，也就是28.25元，但可以守多久沒人知道。