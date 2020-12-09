台積電衝破525元還能買？謝金河揭關鍵：好日子會很久

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台積電衝破525元還能買？謝金河揭關鍵：好日子會很久

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-09 10:54:47

▲展望第4季，在5G手機與高效運算（HPC）需求強勁下，台積電5奈米動能續強，估第4季營收約在124-127億美元，季增2.1-4.6%。（圖／NOWnews資料照片）
▲昨（8）日台北股市在「護國神山」台積電股價衝上天價525元的帶領之下，指數曾到達14367點歷史新高點。（圖／NOWnews資料照片）
昨（8）日台北股市在「護國神山」台積電股價衝上天價525元的帶領之下，指數曾到達14367點歷史新高點。對此，財信傳媒董事長謝金河也做出分析，「只有長期持股的投資者才能不憂不懼！」
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謝金河今（9）日在臉書上表示，台積電在8日寫下525元新天價，市值拉升至13.58兆台幣，在美國的Adr也創下107.84美元高價，市值5592.62億美元，台積電市值超過巴菲特的柏克夏A股，緊追在Tesla後面，成為全球第九大市值企業，這又是台灣企業史上的新里程碑。
謝金河繼續說，「我發現這三年在台灣，我談台積電最頻繁，也一再強調台積電的護國神山地位，也肯定台積電長期投資的價值，甚至還拿出媽媽手上持有近卅年的台積電當例子，但多數投資人都把台積電當成短缐操作，要不然就是心存懷疑，一直在旁邊看看。我發現這些年我被問到最多的問題就是：台積電漲這麼多了，還可不可以買？」

▲謝金河提到，自己近三年來被問到最多的問題就是：「台積電漲這麼多了，還可不可以買？」（圖／翻攝謝金河臉書）
▲謝金河提到，自己近三年來被問到最多的問題就是：「台積電漲這麼多了，還可不可以買？」（圖／翻攝謝金河臉書）
謝金河隨後舉例，2017年5月8日這一天，台積電股價見到200元，市值也超過5兆台幣，這時候來看台積電股價已經很高，並在2016年底對台股的展望報告中，把台積電目標價設定200元，鴻海100元，後來鴻海最高漲到122.5元，台積電漲到266元，這三年鴻海股價再也沒有突破百元，但台積電卻屢創新高，可見企業的創新與營運模式決定長遠的股價未來。

謝金河還提到一位年逾八旬的電子業大老曾向他提問「台積電股價會漲到多少？」他則笑稱「只有神仙才知道！」謝金河還說，這位大老說，他的公司全力更新設備，加強自動化及智慧機械，用人少一半，效能卻增加好幾成，「他說進入AI，IOT的時代，這時候使用的晶片是以前的幾十倍，他說台積電的好日子會很久，他說台灣的民眾大多數人不懂得自己創造的價值，實在很可惜」。
▲在「護國神山」台積電股價衝上天價525元的帶領之下，昨（8）日台股指數曾到達14367點歷史新高點。（圖／記者顏真真攝）
▲在「護國神山」台積電股價衝上天價525元的帶領之下，昨（8）日台股指數曾到達14367點歷史新高點。（示意圖／記者顏真真攝）
謝金河最後總結，「台積電這三年，股價從200變成525元，市值從5兆變成13.58兆元，這個變化真大，台積電漲到這個樣子還能不能買，沒有人能給肯定答案，但只有長期持股的投資者才能不憂不懼」。（編輯：潘毅）
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