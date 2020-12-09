台積電衝破525元還能買？謝金河揭關鍵：好日子會很久

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謝金河繼續說，「我發現這三年在台灣，我談台積電最頻繁，也一再強調台積電的護國神山地位，也肯定台積電長期投資的價值，甚至還拿出媽媽手上持有近卅年的台積電當例子，但多數投資人都把台積電當成短缐操作，要不然就是心存懷疑，一直在旁邊看看。我發現這些年我被問到最多的問題就是：台積電漲這麼多了，還可不可以買？」
謝金河隨後舉例，2017年5月8日這一天，台積電股價見到200元，市值也超過5兆台幣，這時候來看台積電股價已經很高，並在2016年底對台股的展望報告中，把台積電目標價設定200元，鴻海100元，後來鴻海最高漲到122.5元，台積電漲到266元，這三年鴻海股價再也沒有突破百元，但台積電卻屢創新高，可見企業的創新與營運模式決定長遠的股價未來。
謝金河還提到一位年逾八旬的電子業大老曾向他提問「台積電股價會漲到多少？」他則笑稱「只有神仙才知道！」謝金河還說，這位大老說，他的公司全力更新設備，加強自動化及智慧機械，用人少一半，效能卻增加好幾成，「他說進入AI，IOT的時代，這時候使用的晶片是以前的幾十倍，他說台積電的好日子會很久，他說台灣的民眾大多數人不懂得自己創造的價值，實在很可惜」。
謝金河最後總結，「台積電這三年，股價從200變成525元，市值從5兆變成13.58兆元，這個變化真大，台積電漲到這個樣子還能不能買，沒有人能給肯定答案，但只有長期持股的投資者才能不憂不懼」。（編輯：潘毅）