拜登團隊首度表態挺港 國安顧問人選：承諾協助尋求庇護
拜登團隊首度表態挺港 國安顧問人選：承諾協助尋求庇護
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-09 10:45:20｜update2020-12-09 10:46:11
香港於 7 月實施《港區國安法》以來，逮捕多名泛民主派議員、民運人士以及新聞工作者，包括黃之鋒、周庭、壹傳媒創辦人黎智英等人。11 月 11 日中國全國人代常委會通過一項決議，要求香港公務員擁護《基本法》、《港區國安法》，港府隨即取消（ DQ ）4 名民主派議員的資格，立法會內剩餘 15 名民主派議員提出總辭。美國當選總統拜登提名的國安顧問蘇利文（ Jake Sullivan ）週二（ 8 ）於推特發文聲援香港，並承諾將協助受迫害者尋求庇護。
蘇利文（ Jake Sullivan ）在推特上發文，表達深切關注香港民運人士持續遭到逮捕，「我們與盟友、夥伴堅定的站在一起，對抗中國攻擊香港自主的行為，並且會幫助那些被迫害的人找到安全的庇護」。《路透社》報導，北京強行推動《港區國安法》後，讓西方世界察覺香港遭到的迫害，因此美國採取行動對中、港官員實施制裁。美國在 8 月宣布對 11 名中、港官員實施制裁，包括香港特首林鄭月娥、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、中聯辦主任駱惠寧、港澳辦主任夏寶龍，以及依照國安法設立的公署署長鄭雁雄。週一（ 7 ）美國財政部進一步宣布對 14 名中國全國人大常委副委員長實施制裁，以回應北京撤銷 4 名香港議員的資格。《紐約時報》則指出，早在去年 6 月（反送中示威期間），拜登就在推特上發文，稱讚當時香港人所展現的的勇氣，呼籲所有人都必須支持民主和自由的原則。即將上任的拜登政府，不僅必須保持對中國共產黨（ CCP ）的立場，也要有勇氣制定一項新的中國政策，要求將人權置於其他利益之上。只有這麼做，才能在共享民主、多邊主義等普世價值的自由世界中，重回美國的領導地位。