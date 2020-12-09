誰說台灣人沒國際觀？「美選」登今年Google熱搜榜首

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而 COVID-19 疫情持續影響至今，無疑是今年最受關注的焦點之一，Google表示，除了「武漢肺炎」獲得總榜第二名外，各級政府機關隨之推出的經濟振興方案，如「動滋券」、「藝FUN券」也分佔第三、六名。
除台灣與美國大選外，Google指出，疫情及延伸的防疫、振興措施如「口罩預購」、「安心旅遊補助」及「勞工紓困貸款」等，可說是大家今年特別關切的重點；而在疫情嚴峻期間，停靠日本並引起全球關注的「鑽石公主號群聚感染事件」，也成為網友們搜尋的焦點之一。
此外，Google表示，今年幾項重大的民生、天文話題也榜上有名；七月時威力彩頭獎獎金一度累積突破 30 億，引發民眾投注熱潮，讓「威力彩開獎」登上快速竄升議題第三名；而6月時難得一見的天文現象「日環食」，由於在台灣要到西元 2215 年才能再次觀測到同樣的現象，因此引起民眾觀日風潮並帶動搜尋，成為快速竄升議題第6名。
今年適逢台灣總統、立委選舉與美國總統大選，加上 COVID-19 持續蔓延，進而帶動相關政治人物搜尋熱度，共有7名政治人物同時登上雙榜。Google表示，第十屆立委選舉候選人如「吳怡農」、「蔡宜芳」及「陳柏惟」皆上榜，而行政院政務委員「唐鳳」、衛福部長「陳時中」則因協助推動防疫有成，也成為台灣網友熱烈討論的話題人物；此外，榜單也顯示台灣網友對國際政治局勢的關心，除了美國總統候選人「川普」和「拜登」外，北韓領導人「金正恩」的動向也受到網友熱切關注。
此外，榜單中亦可看出台灣網友習慣透過「如何」、「怎麼」關鍵字，搜尋各式各樣疑難雜症的相關資訊。Google指出，從民生話題如「牌照稅逾期如何繳納」及「如何報稅」、民間習俗的「地基主要怎麼拜」，到因應時事而生的「如何撒嬌」、「甍怎麼唸」等另類問題也紛紛上榜。
本次首度公開的快速竄升「什麼」關鍵字排行榜中，則可看出今年許多不同面向的焦點事物以及網友熱議的流行話題。Google舉例，從社群發酵的「像極了愛情」，不僅引發仿寫作熱潮，也引起許多網友好奇，讓「像極了愛情什麼梗」因而登上排行榜第一名；另外由韓國節目介紹，源自澳門的「400次咖啡」，因其容易取得的材料及富有挑戰性的做法，在社群上掀起一陣製作 400 次咖啡的挑戰風潮並帶動熱搜。
而在影劇方面，今年也有不少國內外電影上榜。Google表示，日本漫畫改編電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」、「天能」兩者分佔電影榜單第一、二名；去年曾上榜的韓國電影「寄生上流」，一舉拿下第三名；此外，今年國片票房與獎項上皆表現亮眼，包括在金馬獎獲得佳績的「刻在你心底的名字」和「孤味」，以及「可不可以你也剛好喜歡我」和「怪胎」在內，共有4部台灣電影上榜，是近年來快速竄升電影排行榜中難得的盛況。