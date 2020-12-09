NBA／柯瑞也希望格林專注防守　柯爾：投不進也沒差

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NBA／柯瑞也希望格林專注防守　柯爾：投不進也沒差

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-12-09 11:02:30

Draymond Green, Stephen Curry
▲勇士球星Draymond Green（右）確診，Stephen Curry期待隊友歸隊。（圖／美聯社／達志影像）
勇士官方推特今(9)日分享球隊訓練照片，進行模擬五對五對抗賽，不過近日確診的Draymond Green仍未被允許觀看訓練，一哥Stephen Curry談起對老戰友的新賽季期待，「做回他自己。」成為防守大將。
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勇士昨天正式展開集訓，但練球首日Green和新科榜眼James Wise-man雙雙缺席，賽後訪問中勇士主帥Steve Kerr間接證實兩球員確診2019新型冠狀病毒（COVID-19）。
儘管Green因染疫缺席訓練營，Curry仍相信他會健康回歸並期待，「做回他自己，上季我們所有人都歷經挫折，我希望他能再次為我們成為防守大將，我知道他一直在改善他的進攻，擴大投籃範圍。再強調一次，Green知道外界對他的批評，他會因此努力提升自己。」
而Kerr也希望Green做好防守端的工作，並稱讚子弟兵是「全聯盟最強防守球員」Kerr說，「我對他充滿信心，無論他是否會進球，我們總能贏球，都會帶給我們相當大的幫助，他就是名贏家。」
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