NBA／柯瑞也希望格林專注防守 柯爾：投不進也沒差
NBA／柯瑞也希望格林專注防守 柯爾：投不進也沒差
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-12-09 11:02:30
勇士官方推特今(9)日分享球隊訓練照片，進行模擬五對五對抗賽，不過近日確診的Draymond Green仍未被允許觀看訓練，一哥Stephen Curry談起對老戰友的新賽季期待，「做回他自己。」成為防守大將。
勇士昨天正式展開集訓，但練球首日Green和新科榜眼James Wise-man雙雙缺席，賽後訪問中勇士主帥Steve Kerr間接證實兩球員確診2019新型冠狀病毒（COVID-19）。儘管Green因染疫缺席訓練營，Curry仍相信他會健康回歸並期待，「做回他自己，上季我們所有人都歷經挫折，我希望他能再次為我們成為防守大將，我知道他一直在改善他的進攻，擴大投籃範圍。再強調一次，Green知道外界對他的批評，他會因此努力提升自己。」而Kerr也希望Green做好防守端的工作，並稱讚子弟兵是「全聯盟最強防守球員」Kerr說，「我對他充滿信心，無論他是否會進球，我們總能贏球，都會帶給我們相當大的幫助，他就是名贏家。」