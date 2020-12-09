影／2024國民黨大敗？江啟臣批大陸學者不了解台灣
影／2024國民黨大敗？江啟臣批大陸學者不了解台灣
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-12-09 11:11:37｜update2020-12-09 12:20:03
因鼓吹武統台灣，在去年被我方驅逐出境的中國大陸學者李毅分析，台灣統一勢力早在2020年大選被徹底消滅，他認為國民黨將在2024年大選慘敗，台灣在兩岸終局完全走向台獨；不過國民黨主席江啟臣不認同。
江啟臣今天(9)出席「願景台灣2030」活動前受訪表示，李毅是被民進黨政府驅逐出境的中國大陸學者，對於他的言論不需要評論。他認為李毅不了解台灣時局，也不了解台灣的民主政治。李毅分析，在民進黨方面，副總統賴清德和桃園市長鄭文燦將在2024年爭取民進黨總統候選人提名，代表台獨勢力參選，最終會贏得大選。
國民黨方面，國民黨主席江啟臣有很大的企圖心想代表藍營參選2024，至於新北市長侯友宜是目前藍營支持率最高的人選。他認為前高雄市長韓國瑜、朱立倫、江啟臣、蔣萬安這4人，最有可能出馬爭取2024年國民黨總統候選人，但他認為不論如何，2024已經是完全走向台獨的選舉，統一勢力已經徹底被消滅。
對於李毅研判江啟臣可能繼續爭取2024，江啟臣今天出席國民黨智庫舉辦的「願景台灣2030」活動時，對於記者詢問他是否有企圖心？江啟臣回應，他身為黨主席，當然要替國民黨設想未來可以實現的目標，所以他開始著手來做。