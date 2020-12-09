名家論壇》吳崑玉／歲末年終　歸零思考政黨的定位與議程

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偏偏台灣的政黨有很多很扭曲的習慣。明明是一群活蹦亂跳的聰明人，卻總要死抱著一些過去人所設定的祖宗家法，不是孫中山，就是蔣渭水，或是鄭南榕。他們沒有什麼不好，但我們所處的時代環境與條件，與他們那時有太多的不一樣，我們不能拿他們的話語來當成標準答案，直接否定其他人的意見。
過多慣性依賴，使台灣的政黨失去了目標設定能力，但只有值得努力的目標，才能夠激發眾人熱情。但現在，民進黨不罵國民黨和共產黨就不知道該做什麼？國民黨不講兩岸和平、蔡英文下台，就不知道該講什麼？民眾黨不恭錄複誦柯 P 語錄，就沒有了文宣。誕生於太陽花運動的時代力量，失去黃國昌後也開始不知所云，既主導不了議題，又不甘願僅當個側室，不知為何而戰？
再來是各政黨都不知不覺的回到威權時代，忙著鞏固領導中心，黨部變成了「星宿老仙，法力無邊」的星宿派，長官永遠是對的，對手講什麼都是錯的。萊豬議題，執政與在野立場對換，髮夾彎便可以跟另個髮夾彎吵到你死我活。政論節目已經沒有了基於邏輯的「論」，只憑政治立場互相吼回去。這樣的政治，讓人覺得很煩很厭倦。
大家何不暫時放下政黨的恩怨與厭惡，回想 2020 年這一年這麼多事，帶給我們什麼樣的啟示？2021 年我們可以做些什麼事，改變觀念與思維，進而強化自身政黨與台灣整體的體質？2021 年是決定未來兩年的基礎，訂定目標，設定議程，完成論述與計劃，然後下發組訓，爭取社會大眾認同，如此才有能量去打 2022 的縣市長，2023 年進入總統與立委選舉，2024 最後決勝。
世事總是能捨才能得，丟棄一些不適用的觀念與教條，才有引進新觀念的空間。別跟那些滿清餘孽一樣，老搞些「中學為體，西學為用」的把戲，要改就徹底改，兵勇團練配了洋槍大砲，仍舊組不成現代軍隊。
2020 年給台灣政治人物的最大教訓，應是原以為自己是個決策者，其實根本決定不了什麼事。世界局勢變化太快，而且都是板塊位移、土壤液化等級的變化，政治人物只能因應而無法主導，甚至無法阻擋。台灣愛談兩岸關係，但老習手中那根「定海神針」決定了和或戰，我們承不承認「九二共識」其實沒啥差別，結果還被蔡英文撿到槍。老習很大嗎？川普一個人就把他快搞死了，說啥都沒用。川普很威嗎？一隻病毒就把他搞垮了，拜登撿到病毒，比撿到槍還威。人算不如天算，似乎危機處理能力比什麼「十四五」規劃都重要。
但蔡英文和陳時中是另一類例證，危機處理是一回事，天下只要稍稍太平，危機感就開始從金魚腦中消失，人們又開始關注生活與政策。馬上得天下卻不能馬上治天下，就算消滅了國民黨，那 550 萬反蔡人口還在，你只能用更好的政策來贏得他們，而無法用羞辱與法律來征服他們。
總體來說，現代世界是由技術改變而引致商業及經濟模式改變，經濟模式又造成社會運作型態改變，社會改變再逼迫政治與法律改變。馬克思那套「下層結構決定上層結構」的理論，某種程度上是對的。政治體系一直是落後指標，變成領先指標的機率不大，但如果落後了社會還不改變，就只有被淘汰。
舉例來說，各政黨至今仍使用傳統的行政區劃來經營地方黨部，但所有人都知道地方黨部根本沒用，造勢動員全靠公職。那為什麼不把地方黨部改制為各縣市選舉委員會，由當地公職集體經營，互選主委，同步將政黨內造化？韓粉再怎麼不濟，卻首創用 Line 組織及動員方式，未來政黨組織部可否設計成 Line 組織，平日訊息交換，戰時進行動員？每 100 人成立一個群組（上限 200 人），每 100 個群組成立一個黨部，人員可跳群但不可重複，這樣就有一萬人的動員能量，足可設立一位「師長」。
換句話說，在一個劇變時代中，從認識世界的方法開始，政黨的觀念、議題、政策、戰略、戰術、話術、組織編成、作戰目標…，全部都得徹底配套調整，這不是什麼偉大的夢想創新或超前部署，而是被迫跑步跟上。跟不上的就送進加護病房，寧死不屈的只好直接 Call 禮儀公司。
2020 年底這一個月，各政黨都需要歸零思考。2021 年，我們都該提出新的議程，與足以振奮人心的目標，展開新的辯證，走出新的道路。我不知道會是那些題目？只知道，那絕不是「蔡英文下台」，或「馬英九笨蛋」這種潑婦罵街式的八點檔劇本，而是跟改進大多數人生活與生計有關的改善項目。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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