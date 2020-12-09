入冬最冷！周日降溫恐達大陸冷氣團等級 北台灣下探15度
入冬最冷！周日降溫恐達大陸冷氣團等級 北台灣下探15度
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-09 11:18:36｜update2020-12-09 11:18:39
受到東北季風及南方雲系影響，今（ 9 ）日各地天氣濕涼，全台皆有降雨機率，氣象局針對台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣發布大雨特報；周日東北季風增強、冷空氣南下，強度甚至有機會達到大陸冷氣團等級，北台灣低溫將下探 15 度，提醒民眾注意。
氣象局表示，今日因東北季風及南方雲系影響，各地天氣較涼，台灣北部、東北部及東部地區有雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，白天北台灣高溫約 20 、 21 度，其他地區 22 至 25 度。氣象局指出，明日至周六台灣附近為東北風的環境，但冷空氣稍減弱，氣溫有回升趨勢；降雨狀況方面，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其中在基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨機率較高，並有局部大雨發生的機率，中南部山區在周四、周五也有局部短暫雨。
氣象局預報員陳建安說，周日起東北季風增強、冷空氣南下，各地天氣開始轉涼，周一、周二將會是天氣最冷的時候，北台灣低溫將下探 15 度，中南部低溫也僅剩 17 度左右，沿海空曠地區溫度更低；迎風面的北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其中仍以基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較為明顯且持續，其他地區為多雲。陳建安提醒，這波東北季風強度較強，接近大陸冷氣團的強度，民眾出門要注意保暖。