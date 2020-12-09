2021掀高階經理人卡位戰！逾7成有意轉職

後疫情時代，企業徵才持續回溫，根據人力銀行今（9）日公布數據顯示，12月工作機會數回升至70.7萬個，創今年新高，也是繼11月後，連續第2個超越去年同期，是邁入2021年，中高階經理人已掀起卡位戰！其中有74%受訪經理人有轉職意向，19%已行動，又以高階主管轉職行動力最強。

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104獵才顧問長期觀察中高階人才趨勢，針對全台經理人進行網路調查，74%的受訪經理人蠢蠢欲動，19%已投遞履歷或進到面試階段。104獵才招聘事業群獵才顧問處協理王郁琳分析，若按職級分類，將近5成的高階經理人「營運管理上遇到瓶頸」，近6成的中階及基層主管想突破「薪資停滯」。

王郁琳分析，2020年景氣持續受疫情影響，轉換跑道的經理人都在工作內容與條件上做了不少讓步，企業不妨在春季前積極攬才。 而經理人目前工作最需突破的三大挑戰為薪資停滯（54%）、團隊績效有待提升（占43%）、營運管理陷入瓶頸（占41%），三項占比都超過4成。其中，近5成高階主管最大挑戰是營運管理陷入瓶頸，基層和中階主管則是薪資停滯。





王郁琳說明，轉職是改變工作處境的方式之一，經理人身處企業不同位置，轉職動機也大不相同，高階主管看中未來公司的潛力、經營管理等，中階主管身為夾心餅乾，期待未來能獲老闆的信任與授權，而基層主管最苦惱薪資福利，希望藉由轉職尋求更好的薪資。

人力銀行分析，近幾年各產業對大數據、演算法、雲端、感測、行動裝置、AR、VR等技術工程師需求激增，即便非工程職缺，數位轉型的競爭態勢也持續擴張，獵才顧問調查顯示，經理人認為未來需要增加的技能中，半數皆和「科技力」相關，包含數據及資料分析、科技/數位化能力、程式語言能力等。