中國疫苗防護力達97%？印尼藥廠：要等第3期試驗才能確定

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中國疫苗防護力達97%？印尼藥廠：要等第3期試驗才能確定

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-09 11:34:09

▲俄羅斯總統普丁( Vladimir Putin )下令，未來數天「史普尼克 V 」( Sputnik V )疫苗產量將達 200 萬劑，指示有關官員為下週起全國大規模接種做好準備。（示意圖／取自unsplash）
▲印尼國營藥廠表示，其中試驗數據顯示中國Sinovac疫苗具有97%的防護力，但稍後藥廠發言人澄清，第三期的試驗數據尚未出爐，還不能確定其功效。（示意圖／取自unsplash）
印尼國營生物藥廠 Bio Farma 先前引用數據指出，中國科興控股生物技術公司（ Sinovac Biotech ）製造的新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫苗防護力高達 97%，但週二（ 8 ）晚間又表示，不前仍不能確定疫苗能夠帶來的功效。
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路透社》報導，週二（ 8 ）早些時候，Bio Farma 藥廠表示，臨床試驗結果顯示，Sinovac 疫苗具有 97% 的保護力。這項數據來自於上個月第一期、第二期試驗結果，接種 2 劑 Sinovac 疫苗的受試者人之中，有 97% 的健康成年人發展出新冠病毒的抗體、並表現出對病毒的免疫反應。
但 Bio Farma 發言人伊萬（ Iwan Setiawan ）週二晚間發表聲明指，中國 Sinovac 疫苗的第三期試驗要在明年 1 月份才會正式發佈，目前公司尚未收到第三期的功效數據。另一名印尼藥廠的官員則指出，目前無法確定疫苗的療效，因此必須要等待完整的數據出爐。同時，巴西的生物醫學中心 Butantan Institute 也在進行第三期臨床試驗，預計將在 12 月 15 日之前公布試驗結果。

英國阿斯利康製藥（ AstraZeneca ）和牛津大學週二（ 8 ）也在醫學期刊《刺胳針》（ Lancet ）發表有關研發疫苗的「最後階段臨床試驗」報告。團隊在美國、日本、俄羅斯與拉丁美洲等地進行臨床試驗，其中一項疫苗接種方式為：第一次接種一半的劑量，之後間隔至少 1 個月再接種，結果顯示出 90％ 的效力。

阿斯利康製藥另一個接種方式是，間隔 1 個月接種 2 劑全劑量的疫苗，最終顯示出 62％ 的效用。團隊該研究團隊將此 2 個接種方式進行綜合分析，得出平均功效為 70％。阿斯利康製藥和牛津大學表示，這 2 個接種方式都有良好的成效，且未發生相關的不良副作用。
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