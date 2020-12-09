中國疫苗防護力達97%？印尼藥廠：要等第3期試驗才能確定

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但 Bio Farma 發言人伊萬（ Iwan Setiawan ）週二晚間發表聲明指，中國 Sinovac 疫苗的第三期試驗要在明年 1 月份才會正式發佈，目前公司尚未收到第三期的功效數據。另一名印尼藥廠的官員則指出，目前無法確定疫苗的療效，因此必須要等待完整的數據出爐。同時，巴西的生物醫學中心 Butantan Institute 也在進行第三期臨床試驗，預計將在 12 月 15 日之前公布試驗結果。
英國阿斯利康製藥（ AstraZeneca ）和牛津大學週二（ 8 ）也在醫學期刊《刺胳針》（ Lancet ）發表有關研發疫苗的「最後階段臨床試驗」報告。團隊在美國、日本、俄羅斯與拉丁美洲等地進行臨床試驗，其中一項疫苗接種方式為：第一次接種一半的劑量，之後間隔至少 1 個月再接種，結果顯示出 90％ 的效力。
阿斯利康製藥另一個接種方式是，間隔 1 個月接種 2 劑全劑量的疫苗，最終顯示出 62％ 的效用。團隊該研究團隊將此 2 個接種方式進行綜合分析，得出平均功效為 70％。阿斯利康製藥和牛津大學表示，這 2 個接種方式都有良好的成效，且未發生相關的不良副作用。
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