NBA／哈登終於抵達休士頓 遭路人問：你會留在火箭吧？
NBA／哈登終於抵達休士頓 遭路人問：你會留在火箭吧？
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-12-09 11:38:08
缺席火箭開季前2次訓練的當家球星「大鬍子」James Harden今(9)日終於現身休士頓，並接受2019新型冠狀病毒（COVID-19）檢測等待歸隊，不過有趣地是，一直傳出想離隊的Harden在路邊講電話遭球迷問，「你會留在火箭吧？」
原以為送走「威少」Russell Westbrook後，火箭能讓曾拋出賣我宣言的一哥Harden開心留下打拼，但球隊訓練營展開後Harden遲遲未現身，還被拍到參加派對，違反聯盟防疫規定。終於在今天Harden現身火箭主場，新任主帥Stephen Silas表示，「他已經在這接受檢測了，對所有人來說，這都是個好結果。」季前熱身賽將在12日開打，但檢驗報告須等3天，還無法確定Harden是否被允許前往。美國媒體《whistle》在推特上發布一則影片，有球迷開車經過正在戶外講電話的Harden，錄影並問他「老兄，你會留在休士頓嗎？」但當然很快地就被旁邊的工作人員驅離，不過這也證明Harden休賽季的動作讓球迷都很好奇並關注。