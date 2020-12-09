影／參選2024？江啟臣辦2030台灣願景展現企圖心
影／參選2024？江啟臣辦2030台灣願景展現企圖心
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-12-09 12:09:21｜update2020-12-09 12:21:30
主張武統的中國大陸學者李毅分析，國民黨主席江啟臣有很大的企圖心想代表藍營參選2024，未來可能是前高雄市長韓國瑜、朱立倫、江啟臣、蔣萬安這4人角逐，但目前人氣最高的藍營政治人物是新北市長侯友宜。對於江啟臣是否也有企圖心？江啟臣今天(9)回應，表示他是國民黨主席，當然要幫國民黨想目標，因此今天由智庫舉辦了「2030台灣願景」系列研討會，由他著手來做。
江啟臣今天出席「願景台灣2030」活動前受訪表示，李毅是被民進黨政府驅逐出境的中國大陸學者，對於他的言論不需要評論。他認為李毅不了解台灣時局，也不了解台灣的民主政治。對於李毅研判江啟臣可能繼續爭取2024，與今天為什麼舉辦「願景台灣2030」活動？是否有企圖心？江啟臣回應，他身為黨主席，當然要替國民黨設想未來可以實現的目標，所以他開始著手來做。
江啟臣表示，「做許多事情當然要有遠見、理想、目標，我是黨主席，當然要幫國民黨設想未來的目標，過去2018年，大家的目標是重返執政，但是未來的目標一定要建築在具體的願景上，且能夠被實現，所以我開始來做」。
由於「願景台灣2030」第一場研討會的主題議題設定為「社會包容」，除主張包容新移民、移工之外，也應包容LGBT（女同志Lesbian、男同志Gay、雙性戀者Bisexual、跨性別者Transgender），與外界所認知的「國民黨反同」印象相左。記者詢問這是否為「走出同溫層」？江啟臣回答，「某種程度算是突破同溫層，過去國民黨的思維常在特定高層，或黨自己內部的對話，我上任之後，強調立法院、智庫都應該想辦法跟外界與國際對話，這是目前努力的方向」。