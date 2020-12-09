黃崇仁浴火重生重回資本市場　力積電興櫃早盤飆漲170%

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黃崇仁在今年11月底力積電臨時股東會上表示，力晶持有力積電3成股權，力積電將重返資本市場，他要把公司司帶回來，給大家一個交代，也說要找創投業來投資力晶，讓手上持有力晶持股的小股東可以順利把股票賣出，幫小股東解套。
力晶去年重組，將3座12吋晶圓廠讓與力積電，力晶也辦理減資，讓力晶股東換發力積電股權，力積電則現金增資40.4億元，以每股發行面額10.1元讓員工與力晶股東認購。對於重返資本市場，黃崇仁很有信心，曾說「我們是全球唯一一間從DRAM成功轉型到晶圓代工的公司」。
黃崇仁領軍，除掌握本業記憶體技術的優勢外，力積電也由技術轉移的模式，近年來逐步走向自行研發，因此能提供給客戶產品設計與多樣化應用的能力。而隨著5G與AI、大數據時代來臨，市場需求暢旺。黃也笑說「從來沒有做晶圓代工一直被客戶追著跑的狀況」目前產能利用率更是百分之百。
力積電資本額為310.52億萬元，2019年全年營收為358.97億元、稅前虧損26.15億元、每股虧損0.94元。而今年前10月營收377.94億元，已超越去年整年度營收358.97億元、稅後淨利31.94億元，也優於去年虧損26.43億元，每股純益1.03元
根據TrendForce的資料顯示，今（2020）年第三季全球晶圓代工的營收市場占比，力積電以2.89億美元，約合86.7億元新台幣的營收、搶下市場佔比約1.4%，已經是全球第八大晶圓代工廠，僅次於台積電與聯電。