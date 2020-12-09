黃崇仁浴火重生重回資本市場　力積電興櫃早盤飆漲170%

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

黃崇仁浴火重生重回資本市場　力積電興櫃早盤飆漲170%

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-12-09 11:58:48｜update2020-12-09 12:04:54

▲黃崇仁領軍的力晶科技8年前黯然下市後，今（9）日以力積電（6770）重返資本市場展現蜜月行情，開盤以31.1元開出後，沒多久就爆量衝上最高84元，漲幅高達170%。（圖／NOWnews資料照片）
▲黃崇仁領軍的力晶科技8年前黯然下市後，今（9）日以力積電（6770）重返資本市場展現蜜月行情，開盤以31.1元開出後，沒多久就爆量衝上最高84元，漲幅高達170%。（圖／NOWnews資料照片）
力晶科技8年前黯然下市，今（9）日力晶旗下晶圓代工廠力積電（6770）重返資本市場展現蜜月行情，認購價格為26元，開盤以31.1元開出後，沒多久就爆量衝上最高84元，漲幅高達170%，市值達2608億元，一度超越世界先進的2106億。不過力積電隨後漲幅縮小，午盤來到55元附近，唯漲幅仍有90%。
我是廣告 請繼續往下閱讀
由黃崇仁領軍的力晶科技於2012年因為DRAM虧損嚴重而黯然下市，股價一度僅剩下0.29元，很多小股東對黃崇仁十分不諒解，小股東們也組成「力晶上市自救會」粉絲團，不過隨著力晶轉型，蟄伏8年轉型晶圓代工有成，粉絲頁也改名為「力晶同樂會」。
黃崇仁在今年11月底力積電臨時股東會上表示，力晶持有力積電3成股權，力積電將重返資本市場，他要把公司司帶回來，給大家一個交代，也說要找創投業來投資力晶，讓手上持有力晶持股的小股東可以順利把股票賣出，幫小股東解套。

力晶去年重組，將3座12吋晶圓廠讓與力積電，力晶也辦理減資，讓力晶股東換發力積電股權，力積電則現金增資40.4億元，以每股發行面額10.1元讓員工與力晶股東認購。對於重返資本市場，黃崇仁很有信心，曾說「我們是全球唯一一間從DRAM成功轉型到晶圓代工的公司」。

黃崇仁領軍，除掌握本業記憶體技術的優勢外，力積電也由技術轉移的模式，近年來逐步走向自行研發，因此能提供給客戶產品設計與多樣化應用的能力。而隨著5G與AI、大數據時代來臨，市場需求暢旺。黃也笑說「從來沒有做晶圓代工一直被客戶追著跑的狀況」目前產能利用率更是百分之百。

力積電資本額為310.52億萬元，2019年全年營收為358.97億元、稅前虧損26.15億元、每股虧損0.94元。而今年前10月營收377.94億元，已超越去年整年度營收358.97億元、稅後淨利31.94億元，也優於去年虧損26.43億元，每股純益1.03元
根據TrendForce的資料顯示，今（2020）年第三季全球晶圓代工的營收市場占比，力積電以2.89億美元，約合86.7億元新台幣的營收、搶下市場佔比約1.4%，已經是全球第八大晶圓代工廠，僅次於台積電與聯電。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

印尼移工恐成防疫破口，您怎麼看待這件事？

印尼移工恐成防疫破口，您怎麼看待這件事？

繼續作答
追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

追劇超lag、打遊戲爆Ping、房間沒訊號，各種一秒惹怒網友的居家上網困擾大集合!

繼續作答
您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

您覺得哪1職業談結婚最不受歡迎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀