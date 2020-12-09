NBA／今才歸隊只剩3天 隊友們不擔心：哈登很聰明
NBA／今才歸隊只剩3天 隊友們不擔心：哈登很聰明
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-12-09 12:06:41
只剩3天就要展開季前熱身賽的火箭，今(9)日終於贏來當家球星「大鬍子」James Harden歸隊，儘管缺席了訓練營，但火箭隊友們都不擔心他和新任主帥Stephen Silas磨合問題，「Harden很聰明能掌握一切。」
Harden缺席火箭開季前2次訓練，今天首度現身休士頓主場接受2019新型冠狀病毒（COVID-19）檢測，畢竟他前幾天跑趴被抓到，違反聯盟新防疫規定，不過須等待3天結果出爐，12日和公牛的首場熱身賽還不一定能上場。Danuel House透露新任主帥Silas增加了防守布陣，但不能夠透露是什麼，也不擔心Harden回歸後來不及學，「當然不擔心，Harden很聰明，他會輕鬆掌握一切。」而Gerald Green則表示Silas在進攻端讓球員有更多移動和自由，也相信Harden能很快上手，「對他來說肯定能很輕鬆學會，他是橫空出世的球員，他就是那麼優秀。」2位搭檔超過2季的隊友都不擔心。