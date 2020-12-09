審預算戰火！綠委狂嗆中醫藥司 點名陳時中讓黃怡超下台
審預算戰火！綠委狂嗆中醫藥司 點名陳時中讓黃怡超下台
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-09 12:08:59
衛福部針對中醫藥科技發展計畫提列預算，但是今（9）天立法院審議時，遭立法委員因中醫長照據點明顯不足，中醫藥司對於如何加強中醫參與照護服務及長照服務網、如何提昇中醫服務據點數量、協助中醫集中要產界積極參與語焉不詳，要求刪減與凍結預算1000萬。
提案委員劉建國提到，中醫藥司從頭到尾都沒有溝通，連續對中醫藥司的質詢也都讓他們慢慢表達，中醫藥司針對長照2.0的佈局也交代不清，應該凍結、刪改預算。綠營立委林淑芬更是批評中醫藥司司長黃怡超「無能」，林強調，中醫藥司司長是否沒有能力，一直放爛中醫藥司，讓委員難以選擇，他還說：「恨鐵不成鋼」，講了很多次都不聽，司長任內多年證明他沒有能力，也沒有做事的態度出來，要求陳時中大刀闊斧「做出人事調整」。
林淑芬痛批中醫藥司，設立至今「幾乎毫無作為」，每次質詢都在狀況外，認為衛福部長陳時中也得負連帶責任。立委陳瑩也提到，他一直支持中醫藥司，疫情期間也提案幫忙爭取預算研究，這是他第一次提凍結、或贊成其他委員刪列預算，因為中醫藥司多次質詢都講不清楚，不先來溝通，只是叫外面的人打電話來，他認為中醫藥司態度不對，希望能按部就班，照委員要求好好說明。經決議後，最終凍結相關預算1000萬、減列500萬。