新北不只瘦肉精零檢出　侯友宜要求標示是否萊豬

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參加記者會的侯友宜表示，新北市明年將由衛生局、農業局、經發局、教育局、社會局、法制局、警察局及新北市調查處成立食安聯合稽查小組，加強肉品來源稽查及抽驗，各項專案有主責機關，向上追溯原料來源，向下追蹤產品流向，如果查獲不符規定者，將依法處辦。
侯友宜說，新北市秉持以市民食品安全為首要，落實預防為先之目標，制定比中央還要嚴格的條例，堅持萊劑零檢出，另外還依據新北市食品安全衛生管理自治條例，經公告業別之業者如使用進口豬肉原料，須進行萊克多巴胺檢驗，並將檢驗不含萊克多巴胺的資訊供消費者參考，如使用國產豬者，則須提供產地證明。除了新北食安自治條例公告的業別，也鼓勵本市餐飲業者一同響應，將使用進口豬肉的產品自行主動送驗並標示，一起打造讓新北市民安心的用餐環境。
衛生局長說明，「新北市食品安全衛生管理自治條例」瘦肉精零檢出修正草案經議會三讀通過，下一步將函送行政院核定公告，如有檢出瘦肉精將予以重罰。倘未依規定檢出乙型受體素含量超過安全容許標準者，依食品安全衛生管理法可處6萬以上2億以下罰鍰；若檢出未超過安全容許標準者，依本自治條例第17條之1處新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
陳潤秋表示，自110年1月1日起經本市食品安全衛生管理自治條例第7及13條另行公告之業別須於本市食材登錄平台揭露「豬肉及其豬肉原料原產地」、「是否含有萊克多巴胺」及「上傳相關檢驗報告或來源證明」等事項，並於營業處所公開揭露，未依規定進行登錄及標示者，經命其限期未改正者，依新北市食品安全衛生管理自治條例第17條最重可處新臺幣10萬元罰鍰，並得按次處罰；倘標示或平台登錄不實，可依食品安全衛生管理法處4萬元以上400萬元以下罰鍰。
另因應食品業者自主管理檢驗需求增加，衛生局特別媒合SGS、全國公證、歐陸檢驗、振泰檢驗科技、暐凱國際檢驗、台美檢驗等6家檢驗公司，凡食品業者公司或商業登記地、營業處所、戶籍地或居住所設籍於本市之業者或民眾，皆可用優惠價格送驗，檢驗費用原本3150，也降至2300。