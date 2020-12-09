外館確診新冠肺炎18人　外交部：皆為輕症

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立法院司法及法制委員會今日審查國軍退除役官兵輔導委員會組織法部份條文修正草案，邀請外交部人事處長林文淵列席備詢。國民黨立委吳怡玎質詢時關切外館工作人員確診狀況？林文淵表示，根據統計，外館確診人數外交部派遣的有8人，連同其他機關外派的加起來，總共有18人，但他們都是輕症，並沒有重症。

由於外派人員本身有海外醫療保險，林文淵指出，保險會支付90%的費用，剩餘10%雖為自付額，但機關會協助給付，當事人不會有任何負擔。





針對人員輪調與休假問題，林文淵表示，基本上，外交部一年會有兩次人事輪調還是持續辦理中，但會考量航班、當地疫情管控措施等，看實際需要，時間可以延後，但也沒有限制不讓外館人員休假回台，只是當事人要自己去斟酌往返兩地的防疫管制措施。





我國傳出人員確診包括法國、巴拉圭、俄羅斯、波蘭、駐美代表處、希臘、瑞士、土耳其、匈牙利、瓜地馬拉、世貿組織代表團、歐盟兼比利時代表處等。確診人數中以駐美代表處最多。



