侯友宜建議中央　移工結束居家檢疫再增7天自主管理

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侯友宜建議中央，應強制要求移工居家檢疫完成後，再繼續在防疫旅館或移工防疫宿舍等適合地點自主管理7日，確認無症狀後始可到雇主處工作。
勞工局長陳瑞嘉報告指出，已發函給勞動部，建議將移工健康檢查期限延至自主健康管理7日後實施，並在居家檢疫14日期滿後強制篩檢，確認無感染後才能安排至雇主處工作，避免再有移工檢疫期滿後確診個案造成恐慌。
此外，自即日起，勞工局也將針對近期引進產業類移工的雇主進行入廠宣導，勸導雇主、仲介公司應使移工於檢疫期滿後再自主健康管理7日，落實「勤洗手、戴口罩、早晚測量體溫及宿舍分隔管理」，劃分不同飲食與盥洗時段，避免社交接觸，以降低群聚感染風險。
勞工局提醒，雇主應提醒移工出入人潮密集處、搭乘公共運輸工具時，均需佩戴口罩，並保持社交距離；同時應告知移工勤洗手、保持乾淨等防疫觀念。若雇主發現移工有發燒、咳嗽等身體不適症狀，請儘速陪同就醫，也可撥打「1922」或「1955」專線，維護國人及移工健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。